روبوت لترميم الجروح

كشفت مؤسسة «روستيخ» الروسية، خلال معرض «بيوبروم» المقام في مدينة غيلينجيك الروسية، عن روبوت قادر على ترميم الجروح باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.



ويشفي الروبوت الجروح، كما في الأفلام الخيالية، إذ يمسح الجرح ضوئياً أولاً، ثم يبني نموذجاً ثلاثي الأبعاد له، ويطبق محلولاً خاصاً، يحتوي على خلايا حية طبقة تلو الأخرى، ويتكيف النظام مع الخصائص الفردية للجرح، ليتلاءم مع حالة كل مريض على حدة.



والنظام قادر على تحسين حياة الكثير من رجال الإطفاء والأطفال، وكذلك راكبي الدراجات النارية، الذين يتعرضون لتلف كبير في الجلد، حسب «روسيا اليوم».



وتمثل هذه التقنية اتجاهاً جديداً في مجال علاج إصابات الجلد، إذ تجمع بين التصوير ثلاثي الأبعاد والطب التجديدي، لتوفير علاج أكثر دقة وتخصيصاً، وقد تفتح هذه الابتكارات المجال أمام تطوير أساليب جديدة، للتعامل مع الجروح والحروق والإصابات الجلدية المعقدة، مع إمكانية تقليل زمن العلاج، وتحسين فرص التئام الأنسجة مستقبلاً.



يذكر أن مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية تصنع أكثر من 200 نوع من المنتجات الطبية، وحوالي 150 مستحضراً مناعياً حيوياً، وهناك 17 مشروعاً كبيراً في مرحلة التنفيذ النشط، وتعتزم «روستيخ» استثمار أكثر من 10 مليارات روبل في المشاريع الطبية حتى عام 2030، ما سيتيح إطلاق الإنتاج التسلسلي لنحو 40 تقنية عالية إضافية.

