الذكاء الاصطناعي يجري استئصالاً لورم دماغي

أجرى فريق من الجراحين في في المستشفى الوطني للأعصاب وجراحة الأعصاب بلندن أول عملية في العالم لاستئصال ورم دماغي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم.».

وأجريت العملية للمريض ريس هيبرت البالغ من العمر 48 عاماً، من منطقة بيدفوردشاير، في شهر مايو الماضي، لاستئصال ورم من الغدة النخامية.

وكانت التقنية المدعّمة بالذكاء والمستخدمة في العملية الجراحية قد طورها فريق بحثي في معهد هوكس بجامعة كوليدج لندن، حيث تقوم الأداة بترميز الهياكل الدماغية الدقيقة بالألوان لمساعدة الجراحين على تجنب المناطق الحساسة خلال العملية، ما يزيد من دقة الجراحة وسلامة المرضى.

ورغم أن المستشفى كان يستخدم هذه التقنية كأداة بحثية سابقاً، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها على مريض حقيقي داخل غرفة العمليات.

ومن خلال هذه التقنية، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل التغذية البصرية المباشرة من كاميرات غرفة العمليات لحظة بلحظة، ويميز الهياكل العصبية الدقيقة باستخدام ألوان مختلفة.

وهذا مهم بشكل خاص في منطقة الغدة النخامية، حيث تتقارب الأوعية الدموية والأعصاب المسؤولة عن الرؤية بشكل كبير، لدرجة أن أي خطأ بمقدار ميليمتر واحد قد يكلف المريض بصره.

ونجحت العملية في استئصال الورم بالكامل مع حماية عيني المريض. وقال هيبرت إن الجراحة أنقذت بصره من عمىً كان شبه مؤكداً.