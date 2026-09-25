فيسبوك تواجه تهماً بالتضليل

اتهم محامون يمثلون ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة فيسبوك بتضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على منصة التواصل الاجتماعي، وحثوا هيئة المحلفين خلال المرافعات الختامية، الأربعاء، على تحميل الشركة المسؤولية عن آلاف الانتهاكات لقانون الولاية.

واستمعت هيئة المحلفين إلى أدلة على مدى أسبوعين، وعليها الآن أن تقرر ما إذا كانت فيسبوك قد انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في الولاية، وإذا كان الأمر كذلك، فعليها تحديد عدد مرات الانتهاك. وبعد ذلك، يتعين على القاضي تحديد المبلغ الذي ستدفعه الشركة عن كل انتهاك.

وتعد نيو مكسيكو الولاية الوحيدة التي أحالت ادعاءات خرق البيانات إلى المحاكمة، في إطار نهجها المنفرد للضغط من أجل مزيد من المساءلة من شركة «ميتا»، المالكة لفيسبوك وإنستغرام.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت 48 ولاية إلى تسوية تاريخية مع «ميتا» تناولت مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وقضايا الخصوصية المرتبطة بخرق البيانات.

وتطالب نيو مكسيكو بفرض الحد الأقصى من العقوبات المدنية، بما يصل إلى 5 آلاف دولار عن كل انتهاك، إلى جانب إصدار أمر قضائي بوقف أي انتهاكات مستقبلية لبيانات المستخدمين.