ساعة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في إدارة الصحة واللياقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عالم الساعات الذكية، قطعت "هواوي" شوطاً طويلاً لتقدم ما هو أكثر بكثير من مجرد تتبع الخطوات وإخبار الوقت. ففي الوقت الحاضر، يتعلق الأمر بمفهوم أكثر اتساعاً ليشمل سلاسة الاتصال، وتعقب الوضع الصحي للمستخدمين، وهي الميزات التي تبدو تقريباً مستقبلية.

ورغم كل تلك المزايا، فإن التصميم، بالطبع، هو في صدارة الاهتمام. وسواء كانت المزايا هي تتبع مستوى الأكسجين في الدم، أو مراقبة مستوى الضغط، أو حتى المعلومات المتعلقة بجودة النوم، فإن المستخدمين يتوقعون من رفيق معصمهم أن يقوم بكل تلك المهام، ولكن في إطار من الأناقة.

وبالإضافة إلى الميزات المتقدمة لرصد نشاط اللياقة البدنية والصحية التي تلبي احتياجات كلا من الرياضيين المحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء، فإن الأفضل هو زيادة وتنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين.

سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5 تحقق كل الأهداف

تصميم حاد

تأتي سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 بعدد من الإصدارات المختلفة، هما HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5، مع ثلاثة أحجام مختلفة و12 لوناً. تعيد ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم تصميم الإطار الثماني الأيقوني مع تعزيز التفاصيل. هذه المرة، يُعاد تصميم الشكل الثماني على الإطار، مما يخلق خطوطاً بارزة ومميزة حول محيطه. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة. تستخدم مواد متينة مثل زجاج الياقوت، وهيكل من سبيكة التيتانيوم، وخلفية من السيراميك النانوي. ويتمتع التيتانيوم بمتانة فائقة ووزن خفيف مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى مقاومة مدهشة للتآكل.

يأتي النموذج الأصغر بقياس 42 مم من ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro ببنية من السيراميك النانوي البلوري الكامل، مع إطارات سيراميكية بيضاء مزينة بلمسات ذهبية. تحمي شاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة من الخدوش والتآكل بفضل زجاج الياقوت الذي يغطيها.

تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 خيارات أنيقة بقياس 41 مم وأخرى أكبر بقياس 46 مم. على عكس النسخ الاحترافية، تم تصنيع هذه الساعات من الفولاذ المتين المُقاوم للصدأ.

HUAWEI TruSense يُحدث نقلة نوعية

تُقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في تتبع الصحة واللياقة البدنية مع ظهور نظام HUAWEI TruSense. ويوفر هذا النظام ستة تحسينات رئيسية في الدقة، والسرعة، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، والتحسينات التكرارية، مما يدفع حدود تعقب الوضع الصحي إلى الأمام.

وبفضل نظام HUAWEI TruSense، أصبحت سلسلة WATCH GT 5 الآن رائدة في الصناعة في تتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يأخذ مساعد الرفاهية العاطفية الجديد تتبع الصحة النفسية إلى مستوى جديد، مما يتيح للساعة استنتاج الحالة العاطفية للمستخدم.

ومن خلال تتبع الأنماط العاطفية على المدى الطويل، تساعد الساعة في التنبؤ بمخاطر الصحة العاطفية، وتنبيه المستخدمين لإجراء التعديلات اللازمة في نمط حياتهم. ولإضافة لمسة من المرح، يتميز مساعد الرفاهية العاطفية أيضاً بوجه الساعة "الدب الباندا"، الذي يستجيب لمزاجك بعدد من الرسوم المتحركة. مع حركة بسيطة للمعصم، يعكس وضع الباندا حالتك العاطفية، ليكون بمثابة خاتم مزاجي بتقنية عالية.

أما بالنسبة للنساء، فإن سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 تقدم لهم ميزة الإدارة المتقدمة لدورة الطمث، مما يوفر نظاماً سهلاً للتنقل يجعل المعلومات الصحية للنساء أكثر سهولة وفائدة.

يتفوق على تدريباتك

تظل عمر البطارية كما هو مثير للإعجاب، حيث يصل إلى 14 يوماً في النموذج بقياس 46 مم و7 أيام في النسخة بقياس 41 مم. وسواء كنت تتعقب تدريباتك أو تود فقط البقاء متصلاً، فلن تحتاج إلى البحث عن الشاحن كثيراً. وبالإضافة إلى ذلك، مع دعم الشحن اللاسلكي، يصبح شحن الساعة سريعاً وسهلاً.

تحديثات رياضية

تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 ميزات تتبع رياضية جديدة مصممة للرياضيين المحترفين، مثل أدوات متطورة للدراجات وتجربة الركض الأكثر شمولاً، مدعومة بنظام تحديد المواقع المتقدم HUAWEI Sunflower، حيث يوفر الجهاز مسارات متقدمة عن قيادة الدراجات أو ممارسة رياضة الجري. كما شهد نظام مراقبة معدل ضربات القلب تحديثات كبيرة، حيث تتجاوز دقتها الآن 98% خلال ممارسة رياضة الجري.

يوفر وضع الرياضات في الهواء الطلق الآن خرائط مسارات ملونة بالكامل، مع التبديل التلقائي بين أوضاع النهار والليل لضمان وضوح الرؤية في أي إضاءة. يحصل راكبو الدراجات على ميزة خاصة مع ميزات جديدة تركز على السلامة. يعرض وضع الدراجات المؤشرات الرئيسية في الوقت الفعلي على هاتفك عبر تطبيق HUAWEI Health، مما يحوله إلى جهاز كمبيوتر للدراجات لمراقبة أدائك طوال الرحلة.

وما هو أكثر من ذلك، أن هذه الساعة متوافقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS. لذا، وبغض النظر عن الهاتف الذكي الذي تستخدمه، يمكنك الاستمتاع بميزات تتبع الصحة والرياضة المتقدمة في ساعة WATCH GT 5، مع الحفاظ على أناقتك أثناء القيام بذلك.

الأسعار والتوافر في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن الآن الحصول على ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series بسعر يبدأ من 899 درهماً إماراتياً، مع التمتع بقسيمة إضافية تصل قيمتها إلى 100 درهم إماراتي! لا تفوت فرصتك للاستفادة من هذه العروض الجذابة!

وقد تعيد ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series تعريف توقعاتك بشأن الساعة الذكية. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن هذه الساعة قد تكون الرفيق الأساسي للصحة واللياقة البدنية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الميزات بسعر جذاب. حتى إذا كنت تبحث فقط عن ساعة ذكية أنيقة وعملية، فإن سلسلة GT 5 توفر قيمة استثنائية مقابل أموالك.