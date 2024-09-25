آيفون 16 برو ماكس يخسر المنافسة على صدارة التصوير أمام هواوي غوغل وهونور

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

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رغم الكثير تخصيص أبل لجزء كبير من مؤتمرها السنوي للإعلان عن أجهزة آيفون 16، للحديث عن التحديثات التي طالت الكاميرات ومعالجة الصور، إلا أن تقارير أخيرة كشفت أن هاتف آيفون الرائد iPhone16 Pro Max لم يحصل حتى على مركز من المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أفضل تقييم للكاميرات في الهواتف المحمولة الصادرة حتى الآن في 2024.

ورغم عدم قدرة آيفون على الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى على مستوى التصوير الفوتوغرافي، وتراجعه للمركز الرابع، إلا أنه وفقاً لموقع التقييمات الأبرز «دي إكس أو مارك»، فقد تصدر آيفون القائمة كأفضل هاتف محمول في تصوير الفيديو.

وتصدرت هواوي الصينية بجهازها «بيورا 70 ألترا» تقييم «دي إكس أو مارك» بحصوله على 163 نقطة، تلاه في المركز الثاني هاتف غوغل «بيكسل 9 برو إكس إل» والذي حصد 158 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع هاتف هونور «ماجيك 6 برو» الذي حل ثالثاً.

والغريب أن العملاق الكوري سامسونغ قد حل في المركز الـ26 بهاتفه الرائد «إس 24 ألترا»، والذي صدر في بداية العام الجاري، ولم يحصد سوى 144 نقطة فقط في التقييم.

ووفقًا للموقع، الذي يصف نفسه بأنه مختبر التقييم الأبرز عالميًا، يعاني الجهاز من عدم اتساق في التعامل مع الألوان بين عدساته الثلاث الخلفية، وبصفة خالة العدسة العريضة، التي أكد الموقع أنها وفقا للاختبارات تٌخرج ضعفاً في التفاصيل بالصور.

كما جاء من أبرز العيوب الظاهرة وفقاً للتقييم غياب تأثير «البوكه» والذي يعطي عمقاً للصور بفصل العناصر محور التصوير عن الخلفية، وهو العزل الذي اعتبره الموقع ضعيفاً في كاميرات آيفون 16 برو ماكس.

وجاءت أبرز العيوب في كاميرات آيفون ما يسمى بـ«اللينس فلير»، وهو انعكاس حلقات إضاءة خضراء عند التصوير في مواجهة الإضاءة، وهو العيب الذي ليس بجديد على آيفون وظهر منذ الجيل العاشر للجهاز، ولم تستطع أبل علاجه طوال الفترة الماضية.

كما قال «DxOMark» إن الجهاز يتفوق في التقاط الصور ومقاطع الفيديو للأصدقاء والعائلة، حيث يقدم نطاقًا ديناميكيًا واسعًا عبر نطاق التكبير بالكامل، مع توازن دقيق للألوان وتقديم طبيعي للألوان.

وأيضاً يوفر iPhone 16 Pro Max تفاصيل وشكل عام ممتازين في الضوء الساطع، ويتميز بضبط تلقائي سريع ودقيق، ويوفر تثبيت فيديو فعال للغاية، وفقًا لما ذكره الموقع.