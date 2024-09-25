برمجية «حصان طروادة» الخبيثة تطارد تطبيقات «أندرويد»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف خبراء «كاسبرسكي» في أواخر أغسطس 2024، إصداراً جديداً من برمجية «حصان طروادة» Necro التي اخترقت تطبيقات مشهورة عدة على متجر «جوجل بلاي» Google Play وتطبيقات أخرى معدلة ومتاحة على منصات غير رسمية، وتضمنت التطبيقات Spotify، وWhatsApp، وMinecraft.

ويُشار إلى أن Necro هي أداة تنزيل مخصصة لنظام أندرويد Android، حيث تقوم بتنزيل وتشغيل برمجيات خبيثة أخرى على الأجهزة المصابة، وذلك بناء على أوامر صادرة عن مصممي برمجية حصان طروادة نفسها. وقد سجلت حلول كاسبرسكي استهداف هجمات Necro للمستخدمين في كل من روسيا، والبرازيل، وفيتنام، والإكوادور، والمكسيك، كجزء من هذه الحملة الخبيثة.

ويستطيع إصدار Necro الذي اكتشفه خبراء كاسبرسكي تنزيل وحدات برمجية على الهواتف الذكية المصابة، وتتولى هذه الوحدات بدورها عرض إعلانات في مناطق غير مرئية، وتنقر عليها، وتقوم بتنزيل ملفات قابلة للتنفيذ، وتثبيت تطبيقات خارجية، وفتح روابط عشوائية في نوافذ WebView غير مرئية لتنفيذ كود JavaScript.

استناداً إلى خصائصها التقنية، يُرجَّح أن تمتلك برمجية حصان طروادة هذه القدرة على إدخال المستخدمين ضمن اشتراكات في خدمات مدفوعة حتى.

وإضافة إلى ذلك، تسمح الوحدات التي جرى تنزيلها للمهاجمين بإعادة توجيه تدفق بيانات الإنترنت عبر جهاز الضحية. ويتيح ذلك لمجرمي الإنترنت زيارة موارد محظورة أو مرغوبة باستخدام جهاز الضحية، مع وجود احتمال بتوظيفه كجزء من شبكة بوتات خبيثة يتم تشغيلها عبر وكيل.

واكتشف خبراء كاسبرسكي برمجية Necro للمرة الأولى في نسخة معدلة من تطبيق Spotify Plus. وقد ادعى منشئو التطبيق أنه آمن للأجهزة، وقدموا ميزات إضافية غير متواجدة في تطبيق بث الموسيقى الرسمي.

ولاحقاً، وجد الخبراء أيضاً نسخة معدلة من تطبيق WhatsApp تتضمن أداة تنزيل Necro، تلتها إصدارات مخترَقة لعدد من الألعاب الشائعة، بما في ذلك Minecraft، وStumble Guys، وCar Parking Multiplayer. وقد جرى تضمين Necro داخل تلك التطبيقات بواسطة وحدة تكوين للإعلانات غير مصادق عليها.

وامتدت حملة Necro لتتجاوز المنصات الخارجية، وجرى رصدها أيضاً على متجر Google Play. حيث عُثِر على برنامج التنزيل الخبيث في كل من تطبيق Wuta Camera وMax Browser. وتبعاً لإحصاءات Google Play، فقد تخطى عدد التنزيلات لهذين التطبيقَين معاً 11 مليوناً.

كما تم توزيع برمجية Necro على هذه المنصة عبر نموذج إعلاني لم يتم التحقق منه. وفي أعقاب تقديم تقرير مختبرات كاسبرسكي إلى Google، تم إقصاء الكود الخبيث من تطبيق Wuta Camera، فيما أزيل تطبيق Max Browser من المتجر. لكن ورغم ذلك، لا يزال المستخدمون معرضين لخطر مصادقة Necro على منصات غير رسمية.