ستارلينك تٌطلق خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة ستارلينك "المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك"، يوم الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.

Starlink available in Yemen! https://t.co/JC1abSA6F8 — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024

وتهدف، بحسب الحكومة الشرعية، إلى تأمين الاتصالات العسكرية على غرار التجربة الأوكرانية، فضلا عن فتح نوافذ إلكترونية للتعليم عن بعد وتمكين الطلاب في مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من الالتحاق بالدراسة النظامية.

وهنأت السفارة الأميركية اليمن على هذه الخطوة ووصفتها بأنها "إنجاز".

وقالت في تغريدة على منصة إكس مساء الأربعاء "تهانينا لليمن لكونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك"، مضيفة "يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".

وقال وائل طرموم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالحكومية الشرعية، إنه تم إدخال خدمة ستارلينك (الانترنت الفضائي) رسميا يوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن طرموم "هذه الخطوة تأتي بعد قيام مؤسسة الاتصالات وشركة ستارلينك باستكمال كافة الإجراءات القانونية (...) والتوقيع على اتفاقية ترخيص الخدمة في مطلع يناير الماضي، لتصبح مؤسسة الاتصالات وكيلا معتمدا لشركة ستارلينك بالأراضي اليمنية".

ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية أوالتي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، مما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية لرويترز، أن الخدمة ستقدم بأسعار مخفضة بنسبة 50%.