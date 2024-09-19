«ميسترال إيه آي» الفرنسية تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي لمعالجة الصور

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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أعلنت شركة «ميسترال إيه آي» الفرنسية، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي لها متعدد الوسائط، يحمل اسم «بيكسترال 12 بي»، وقادر على معالجة الصور المقدمة من المستخدمين.

وعلى عكس النماذج التي صدرت في السابق «بيكسترال 12 بي»، قادر على استيعاب الصور المقدمة من المستخدمين، ورصد نصوص وتحليلها. وبحسب الشركة، يمكن للنموذج معالجة مختلف أنواع الصور (PDF،jpeg...).

ويختلف مبدأه عن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء صور من نص، على غرار «ميدجورني».

يمكن الوصول إلى «بيكسترال 12 بي»، من خلال موقع «ميسترال لا بلاتفورم»، وكذلك عبر برنامج المحادثة «لو تشات»، الذي تم إطلاقه في بداية العام.

كما أعلنت الشركة الفرنسية عن أسعار جديدة لاستخدام نماذجها المختلفة، بالإضافة إلى نسخة جديدة من طرازها «ميسترال سمول».

مع «بيكسترال 12 بي»، تواصل «ميسترال» التنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأمريكية الكبرى، على غرار «تشات جي بي تي 4» (أوبن إيه آي)، و«جيميناي» (غوغل).

وعبّرت «ميسترال ايه آي»، التي أُنشئت في أبريل 2023، وكان مؤسسوها الفرنسيون الثلاثة، يعملون لدى «ميتا» بشكل دائم، عن رغبتها في توفير خيار بديل لنماذج الشركات التكنولوجية الأمريكية الجديدة.