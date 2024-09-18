30 % ارتفاع الهجمات السيبرانية عبر الألعاب الإلكترونية للأطفال

المصدر: (دبي - البيان)

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ارتفع عدد المستخدمين الذين يستهدفهم المجرمون السيبرانيون عبر استخدام ألعاب الأطفال الشهيرة كطعم بمعدل 30 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2023، وفق خبراء «كاسبرسكي»، حيث قام الباحثون بتحليل مخاطر اللعب على اللاعبين الصغار، واكتشفوا استهداف المجرمين السيبرانيين لأكثر من 132 ألفاً منهم.

وقامت «كاسبرسكي» بفحص التهديدات المتخفية تحت ستار ألعاب الأطفال الشهيرة خلال الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024. وخلال هذه الفترة، اكتشفت حلول «كاسبرسكي» الأمنية أكثر من 6.6 ملايين محاولة هجوم، حيث استخدم المجرمون السيبرانيون العلامات التجارية لألعاب الأطفال كطعم.

ومن بين 18 لعبة مختارة لهذا البحث، كانت غالبية الهجمات مرتبطة بألعاب Minecraft، وRoblox، وAmong Us. وبحسب إحصائيات «كاسبرسكي»، حدثت أكثر من 3 ملايين محاولة هجوم تحت ستار لعبة Minecraft خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

إذ غالباً ما يختار المجرمون السيبرانيون هذه الطريقة للهجمات بناءً على شعبية الألعاب بين اللاعبين وقدرتهم على استخدام برمجيات الغش والتعديلات. ونظراً لأن غالبية برمجيات الغش توزع على مواقع طرف ثالث، يقوم المهاجمون بإخفاء البرمجيات الخبيثة تحت ستار هذه التطبيقات.