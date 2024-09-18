«راي بان» و«ميتا» تطوران أجيالاً من النظارات الذكية

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إسيلور لوكسوتيكا» الأولى عالمياً في مجال النظارات والمالكة لماركة «راي بان»، أنها ستواصل تعاونها مع مجموعة «ميتا» الأمريكية من خلال «اتفاقية جديدة طويلة الأمد» لابتكار «أجيال عدة من النظارات الذكية».

وأشارت «إسيلور لوكسوتيكا»، في بيان، إلى «تمديد شراكتها مع «ميتا بلاتفورمز» من خلال اتفاقية جديدة طويلة الأمد تنص على تعاون بين الطرفين حتى العقد المقبل، لابتكار أجيال عدة من النظارات الذكية».

وخلال العام الماضي أطلقت المجموعتان، مجموعة النظارات المتصلة «راي بان ميتا» المزودة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن لواضعيها إجراء مكالمات هاتفية والتقاط صور ومقاطع فيديو ومشاركتها، والاستماع إلى الموسيقى أو أي محتوى بالبث التدفقي.