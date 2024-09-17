«إكس» نحو فصل الحظر بين الرسائل والمنشورات

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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تستكشف شبكة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة لإيلون ماسك، ميزة جديدة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، من خلال فصل وظائف الحظر. فعوضاً عن الحظر التقليدي الذي يمنع الحسابات المحظورة من التواصل معك عبر المنشورات العامة والرسائل المباشرة، تقدم إكس الآن خيارين مختلفين للحظر: أحدهما للرسائل الشخصية والآخر للمنشورات.

ويبدو أن إيلون ماسك يسعى إلى تحويل «إكس» إلى منصة رئيسة للمراسلة، ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الرسائل المباشرة، دون الحاجة إلى التفاعل مع المحتوى العام في التطبيق. وقد علق ماسك على إحدى لقطات الشاشة التي عرضت هذه الميزة الجديدة، قائلاً: «نحن نفصل الآن بين الرسائل المباشرة والمنشورات. إذا كنت تفضل استخدام المنصة لأغراض المراسلة فقط دون النشر، يمكنك الآن فعل ذلك».

ورغم أن هذه التصريحات قد تبدو غير متوقعة، إذ يمكن للمستخدمين في النسخة الحالية التواصل عبر الرسائل المباشرة، دون نشر أي محتوى، فإن الميزة الجديدة تعزز مرونة استخدام «إكس». وستتمكن من حظر الرسائل من مستخدمين معينين، بينما تظل قادراً على رؤية منشوراتهم، ما يوفر لك خيار استخدام إكس كأداة مراسلة مستقلة. ولا تزال ميزة حظر الرسائل المباشرة في مرحلة التطوير.