«روبلوكس» تطلق ألعاب فيديو مدفوعة بعملة حقيقية

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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أعلنت شركة روبلوكس أنها ستطرح ألعاب فيديو مدفوعة على منصتها، وستسمح للمطورين ببيع سلع مادية من خلال ألعابهم المبتكرة. وقالت شركة ألعاب الفيديو في مؤتمر المطورين، إنها ستضيف القدرة على تسعير ألعاب معينة، أو ما تسميه تجارب، بعملة حقيقية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. وستدعم روبلوكس حصة إيرادات أعلى للمبدعين تصل إلى 70 % ، لكنها ستختلف حسب سعر اللعبة.

وذكرت أن التجارب المدفوعة ستطلق على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في وقت لاحق من هذا العام، مع خطط للتوسع إلى جميع الأجهزة الأخرى في المستقبل.

وتمثل هذه الخطوة انحرافاً طفيفاً عن نموذج أعمال روبلوكس الناجح، والقائم منذ فترة طويلة للألعاب المجانية، مع التركيز على عمليات شراء عملة اللعبة «روبوكس»، والتي تستخدم لشراء سلع مثل مستحضرات التجميل والمقتنيات داخل العوالم الرقمية للشركة.

على عكس شركات ألعاب الفيديو التقليدية، تعتمد روبلوكس بشكل كبير على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لدفع المشاركة، ومكافأة المبدعين الذين يصنعون ألعاباً تحظى بشعبية، وتحصل على ملايين الزيارات على المنصة. وقالت الشركة إنها دفعت أكثر من 800 مليون دولار لمجتمع المبدعين في الأشهر الـ 12 الماضية.

دخلت روبلوكس في شراكة مع Shopify، للسماح للمبدعين الأفراد ببيع البضائع المادية مباشرة من ألعابهم في أوائل العام المقبل. كما أبرمت الشركة علاقات مع علامات تجارية مثل Walmart وElf Beauty، لإطلاق متاجر داخل منصتها، يمكن للاعبين من خلالها شراء المنتجات الحقيقية مباشرة.