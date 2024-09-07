إيلون ماسك يطلق الكمبيوتر العملاق Colossus لإزاحة كل أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السباق

المصدر: وكالات

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أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك xAI مؤخراً على الإنترنت الكمبيوتر الخارق "Colossus" المصمم لتدريب النموذج اللغوي الكبير المعروف باسم Grok، الذي ينافس منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة ChatGPT-4 من شركة OpenAI.

في حين أن Grok يقتصر على المشتركين برسوم في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لماسك، يتكهن العديد من خبراء شركة تسلا بأنه سيشكل في النهاية آلية الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تشغيل الروبوت البشري Optimus الخاص بالشركة.

وتشير تقديرات ماسك إلى أن مشروع الكمبيوتر الخارق قد يدر على تسلا أرباحاً سنوية تبلغ تريليون دولار، حسب موقع " fortune".

ويقع مركز بيانات xAI الجديد في ولاية تينيسي، ويضم 100 ألف معالج Nvidia القياسي Hopper H100، أكثر من أي مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فردية أخرى.

ووصف ماسك Colossus بأنه "أقوى نظام تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم"، مشيراً إلى أن إنجازه "من البداية إلى النهاية، تم ذلك في 122 يوماً"، وفق تدوينة على منصة إكس.

ويقدر ماسك أنه سيضاعف سعة الحوسبة الخاصة بـ Colossus في غضون أشهر، بمجرد أن يتمكن من شراء 50 ألف شريحة من سلسلة H200 الجديدة الأكثر تقدماً من Nvidia، والتي تبلغ قوتها ضعف قوتها تقريباً.

وتتنافس العديد من شركات التكنولوجيا القوية مع ماسك، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل وأمازون، على الاستحواذ على شرائح الذكاء الاصطناعي من سلسلة Hopper الثمينة من Nvidia، في اندفاع نحو ما يمكن تسميته الذهب الحالي للذكاء الاصطناعي.

لكن ماسك هو عميل قيم لشركة إنفيديا، وتعهد بإنفاق 3-4 مليارات دولار هذا العام لأجهزة شركة تسلا وحدها.

علاوة على ذلك، استمتعت شركة xAI بميزة كبيرة من خلال إمداد تسلا بشرائح الذكاء الاصطناعي، التي تم تسليمها بالفعل إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية.

وفي يوليو الماضي، قال ماسك "نأمل في إطلاق Grok-3 بحلول ديسمبر، ويجب أن يكون Grok-3 أقوى ذكاء اصطناعي في العالم في تلك المرحلة".

وتم طرح نسخة تجريبية مبكرة من Grok-2 للمستخدمين الشهر الماضي، بعد تدريبه على حوالي 15 ألف معالج رسومي Nvidia H100s فقط. ومع ذلك، وفقاً لبعض المعايير، فهو بالفعل من بين أكثر نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي قدرة، حسب قوائم المتصدرين في برامج الدردشة الآلية.

وتشير زيادة عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى ما يقرب من سبعة أضعاف إلى أن ماسك ليس لديه نية للتخلي عن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي مع شركة OpenAI، التي ساعد في تأسيسها في أواخر عام 2015، اختلف ماسك لاحقاً مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان وهو الآن يقاضي الشركة للمرة الثانية.

و أثارت مجموعة الحواسيب العملاقة التي أطلقتها شركة xAI الانتباه في مدينة ممفيس، نظراً للسرعة الشديدة التي وافق بها مسؤولو المدينة على المشروع، والذي يعيد النشاط الاقتصادي إلى جزء من المدينة كان يضم آخر مصنع لشركة إلكترولوكس للأجهزة البيضاء.

ومن بين المخاوف الرئيسية الضغط الذي قد يفرضه المشروع على موارد المدينة. ويقدر مسؤولو شركة المرافق البلدية MLGW أن كولوسوس يحتاج إلى ما يصل إلى مليون جالون من المياه يومياً لتبريد الخوادم، وسوف يستهلك ما يصل إلى 150 ميجاواط من الطاقة.

كان ماسك قد قال الشهر الماضي: "يمكن تسريع أي شيء، مهما كانت السرعة التي تعتقد أنه يمكن القيام بها، يمكن القيام به بشكل أسرع".