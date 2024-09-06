حملة تجسس إلكترونية تستهدف الشرق الأوسط

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي انتشار حملة جديدة من التهديدات المتقدمة المستمرة التي نفذتها مجموعة يطلق عليها اسم «تروبك تروبر» Tropic Trooper. واستهدفت هذه العملية إحدى المؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط لمدة تجاوزت عاماً واحداً، بهدف التجسس الإلكتروني.

ويستخدم المهاجمون برامج شبكية خبيثة من نوع غلاف الويب «تشاينا تشوبر» China Chopper للوصول إلى وجهتهم بطريقة غير مشروعة، والحفاظ على وجودهم داخل الشبكة المستهدفة، وفقاً لما وجده خبراء فريق البحث والتحليل العالمي الذين اكتشفوها على خادم ويب مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه على نطاق عام، ويستخدم أساساً لإدارة المحتوى.

وتعتبر «تروبك تروبر» (المعروفة أيضاً باسم «كي بوي» و«بايريت باندا» مجموعة متخصصة بالتهديدات المتقدمة المستمرة، وتنشط في هذا المجال منذ العام 2011.