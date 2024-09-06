«تيليغرام» رابع أكثر تطبيقات المراسلة شعبية عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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يقترب تطبيق «تيليغرام» من حاجز المليار مستخدم حول العالم بنهاية العام الجاري، مع وصوله إلى حوالي 950 مليون مستخدم نشط شهرياً في يوليو الماضي، ويعد حالياً ثامن أكثر شبكة اجتماعية شعبية على مستوى العالم.

ويعد «تيليغرام» حالياً رابع أكثر تطبيقات المراسلة شعبية على مستوى العالم اعتباراً من أبريل 2024، بعد «واتساب» و«وي تشات» و«فيسبوك ماسنجر»، وذلك بحسب عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

وتعد الهند الأكثر استخداماً لتطبيق «تيليغرام»، مع 83.85 مليون عملية تنزيل، وحلت روسيا في المركز الثاني بواقع 35.06 مليون عملية تنزيل، فيما سجلت الولايات المتحدة ثالث أعلى عدد من عمليات تنزيل للتطبيق في عام 2023، بواقع 29.92 مليون عملية تنزيل، وحلت إندونيسيا في المركز الرابع بـ 24.43 مليون عملية تنزيل، والبرازيل في المركز الخامس بـ 22.8 مليون عملية تنزيل، وذلك بحسب إحصاءات «demandsage» نقلاً عن بيانات الشركة.

واعتباراً من يناير 2024، يقضي المستخدمون ما معدله 3 ساعات و45 دقيقة شهرياً على التطبيق. وهذا يعني أنه في كل مرة يفتح فيها المستخدم تطبيق على «أندرويد»، تستمر جلسة الاستخدام عادة لمدة 81 ثانية.

تتيح محادثات المجموعات في «تيليغرام» إمكانية الانضمام إلى ما يصل إلى 200 ألف شخص، وتحميل ما يصل إلى 2 جيجابايت من الملفات على المجموعات، بينما يمكن للمستخدمين المتميزين تحميل ما يصل إلى 4 جيجابايت من الملفات. وتستضيف منصة الروبوتات المجانية أكثر من 10 ملايين روبوت.