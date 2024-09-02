أولها الصين وآخرها البرازيل.. 9 دول تحجب «إكس»

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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تحظر دول عدة منصة «إكس» (أو «تويتر» سابقاً قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها)، وذلك بزعم دورها في نشر معلومات كاذبة.

البداية مع الصين، حيث حظرت منصة تويتر (الاسم السابق لإكس) حتى قبل أن يذيع صيتها في العالم. واعتاد الصينيون عدم استخدامها منذ يونيو 2009، واستبدلوها بمنصتي «ويبو» و«ويتشات» على نطاق واسع.

وحظرت إيران «تويتر» في يونيو 2009، وهو قرار لا يزال سارياً حتى الآن رغم مرور 15 عاماً على إصداره.

وبدأت تركمانستان بحجب «تويتر» في مطلع 2010، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمواقع الأجنبية الأخرى.

وحجبت كوريا الشمالية التطبيق في أبريل 2016، إلى جانب «فيسبوك» و«يوتيوب». وفي بورما يتعذر الوصول إلى المنصة منذ فبراير 2021.

وقيدت روسيا استخدام «تويتر» عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021، ثم منعت الوصول إلى الموقع رسمياً في مارس 2022. وحظرت حكومة باكستان، منصة «إكس» منذ فبراير 2024. وعزت القرار إلى «أسباب أمنية». وأمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي أعيد انتخابه في يوليو بحظر المنصة لمدة 10 أيام في التاسع من أغسطس، لكن الحظر لا يزال سارياً رغم انقضاء المهلة.

وأخيراً حجبت البرازيل المنصة بموجب أمر قضائي تضمن فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) على الأشخاص الذين يلجأون إلى «الحيل التكنولوجية» للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية «في بي إن».