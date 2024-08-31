خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة «فيسبوك»

المصدر: البيان

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خلال الأيام القليلة الماضية لاحظ البعض تغييراً في لون أيقونة «فيسبوك» الشهيرة، واعتمادها لوناً أسود داكناً مع الأزرق، على غير اللون المعتاد حيث يأتي حرف الإف بالأبيض، ولون أرضية الأيقونة يكون رمادياً مائل للأزرق.

واعتبر البعض أن اللون المعتم الجديد هو نوع من أنواع التسويق للعلامة التجارية بشكل مختلف، وهو التغيير الذي لم يلق استحساناً عند مستخدمي التطبيق، إلا أنه وفقاً لـ«بزنيس إنسايدر»، فالأمر لم يكن «ريبراندينغ» للعلامة التجارية، وإنما مجرد خطأ تقني أدى لاختفاء لون الأرضية الرمادي المائل للأزرق في شعار فيسبوك ليحل محله الأسود المعتم.

وقال ديف أرنولد مدير الاتصال في «ميتا» سيعود لون أيقونة الفيسبوك إلى لونه الاعتيادي بمجرد صدور التحديث الأخير ونزوله على متجر أبل، مؤكداً أنه لم يكن نوعاً من التسويق وإنما خطأ في البرمجة أدى لاختلاف الألوان المعتادة، وهو ما عمل على إصلاحه فريق «ميتا» التقني، وسيظهر بلونه المعتاد بعد أول تحديث.