تشات جي بي تي يتجاوز 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا

المصدر: وكالات

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قالت "شركة أوبن إيه آي" الناشئة للذكاء الاصطناعي، الخميس، إن روبوت الدردشة التابع لها "تشات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وهو ضعف العدد الذي كان لديه في موسم الخريف الماضي.

وفي نوفمبر، قال الرئيس التنفيذي لـ "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن "تشات جي بي تي"، الذي أُطلق في عام 2022، يمكنه تقديم إجابات شبيهة بردود البشر بناءً على مطالبات المستخدم. وكان لديه وقتها 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا.

وذكرت الشركة أن 92 بالمئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها.

وعزز برنامج "تشات جي بي تي" شعبية الذكاء الاصطناعي وساهم في الارتفاع الهائل لتقييم شركة "أوبن إيه آي" التي مقرها في سان فرانسيسكو.

على نحو منفصل، وقعت شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" الناشئة للذكاء الاصطناعي اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبار وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لهما، حسبما قال معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي في وقت سابق الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركتي أبل وإنفيديا تجريان محادثات للاستثمار في "أوبن إيه آي" في إطار جولة جديدة لجمع التمويل من شأنها أن ترفع قيمة مطورة برنامج "تشات جي بي تي" إلى أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أيضًا أن تستثمر مايكروسوفت الداعمة لـ "أوبن إيه آي" في الشركة.