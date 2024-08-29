علامة HONOR تبدأ الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic V3

المصدر: البيان

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أعلنت علامة HONOR عن بداية الطلب المُسبق للجيل الجديد من هاتفها القابل للطي HONOR Magic V3.

وبعد نجاح هاتف HONOR Magic V2، يأتي HONOR Magic V3 بمستوى جديد من النحافة والأناقة والأداء ودعم الذكاء الاصطناعي في جهاز واحد. بهيكل نحيف للغاية وتصميم متميز، يعيد تعريف ما يجب أن يكون عليه الهاتف الذكي القابل للطي.

يمكن للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة طلب هاتف HONOR Magic V3 الجديد مسبقًا قبل إطلاقه عالميًا في 5 سبتمبر في معرض IFA 2024 في برلين. تبدأ الطلبات المسبقة في 30 أغسطس عبر متجر HONOR عبر الإنترنت وتجار التجزئة المختارين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بسعر 6899 درهم. عند الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 3143 درهم بما في ذلك قلم HONOR Magic Pen وساعة HONOR Watch 4 وخدمة HONOR VIP Care والمزيد.

تصميم رفيع للغاية مع متانة فائقة

يتميز هاتف HONOR Magic V3 بسُمك عند الطي يبلغ 9.2 ملم فقط، وقد تحقق ذلك من خلال استخدام 19 مادة مبتكرة و114 تركيبة دقيقة، ويزن 226 جرامًا، وذلك بسبب استخدام ألياف خاصة للهيكل، والتي تساعد في مقاومة الصدمات مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى القابلة للطي. تم تصميم المفصلة فائقة القوة من الفولاذ لتتحمل ما يصل إلى 500,000 مرة من الطي، كما تتميز الشاشة الداخلية بحماية HONOR فائقة وطبقة نانو كريستال من HONOR المضادة للخدش، مما يوفر متانة وتحمل ضد السقوط والاستخدام اليومي.

يتميز الهاتف بمقاومة الماء بمعيار IPX8، مما يعني أنه محمي بشكل جيد ضد الماء ويعمل بثبات تحت عمق 2.5 متر. لا داعي لأن يقلق المستخدمون بشأن المطر الخفيف أو انسكاب الكوب على المكتب - حيث يمكن للهاتف التعامل مع هذه المواقف دون ضرر.

إعادة تعريف مستقبل التجربة الذكية من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة

تستخدم HONOR الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الجهاز لتقديم تجربة مستخدم أكثر ذكاءً وتخصيصاً وأماناً. يعمل بنظام MagicOS 8.0.1 المبني على Android 14 ليوفر للمستخدمين تجربة سلسة بتكنولوجيا متطورة، تجربة غنية بميزاتها الذكية المتقدمة التي تزيد من الإنتاجية وتساعد المستخدم على تحقيق أقصى استفادة من إمكاناته.

تعمل خاصية Magic Portal باستخدام الذكاء الاصطناعي على فهم سلوك المستخدم وذلك بهدف توفير اختصارات ومقترحات مفيدة، بالإضافة إلى المساعدة في تبسيط المهام المتكررة. وللاستفادة الكاملة من الشاشة الداخلية الكبيرة في HONOR الهاتف، يمكن للمستخدمين فتح تطبيقين مختلفين من خلال Magic Portal في وقت واحد. وبفضل هذه الإمكانية الجديدة لتعدد المهام، يمكن للمستخدمين مقارنة الأسعار بسهولة أكبر أثناء التسوق والتنقل إلى مواقع مختلفة أكثر من أي وقت مضى.

ومع خاصية Parallel Space يسمح بتخزين البيانات للعمل والبيانات الشخصية بشكل منفصل، مما يضمن الخصوصية والتنظيم. وبفضل خاصية Parallel Space، يمكن للمستخدمين تشغيل التطبيقات ذات المساحة المزدوجة بشكل مستقل على أجهزة مختلفة دون عناء، حيث تعمل كما لو كان لديهم هاتف ثانٍ مدمج بسلاسة في جهازهم القابل للطي.

دعم Google Cloud

قامت شراكة بين HONOR وGoogle Cloud لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سهولة وفعالية. مع استمرار HONOR في تلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمين الهواتف القابلة للطيّ، فإن Google Cloud تسعى إلى تحسين مجموعة من ميزات الأعمال بقدرات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Face to Face Translation، و HONOR Notesو AI Eraser لزيادة الإنتاجية. عندما يقوم المستخدمون بتفعيل ميزة Face to Face Translation، يكون HONOR Magic V3 قادراً على توفير ترجمة فورية أثناء المحادثات الشخصية، بغض النظر عما إذا كان الجهاز مطوياً أو غير مطوي. وقد تم تزويد HONOR Notes على HONOR Magic V3 بقدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خصائص شاملة ومريحة والتي تتوقع احتياجات المستخدم. تستخدم خاصية تحويل الصوت إلى نص في HONOR Notes خاصية التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي لفهم المدخلات الصوتية للمستخدم بوضوح وترجمتها إلى تطبيق الملاحظات.

في حين أن أداة AI Eraser في HONOR Magic V3 تستخدم الذكاء الاصطناعي المدعوم من Google Cloud لإزالة الأشياء والنصوص وعناصر الخلفية غير المرغوب فيها من الصور بسلاسة. ويمكنها محو العناصر غير المرغوبة مثل المارة أو الكتابة على الجدران بشكل واضح، وحتى استبدال العناصر التي تمت إزالتها بمحتوى خلفية واقعي، مما يضمن بقاء صورك خالية من العيوب.

أداء استثنائي لتجربة رائدة

بفضل منصة Snapdragon® 8 Gen 3 للهاتف المحمول، يقدم HONOR Magic V3 أداءً مذهلاً. وتقوي هذه الشريحة القوية بأداء المعالج بنسبة 30% وأداء كارت الشاشة بنسبة 25%.

مع محرك Qualcomm AI Engine المتقدم، يوفر الجهاز ميزات ذكاء اصطناعي سلسة ومستقرة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن معالج Snapdragon® 8 Gen 3 تجربة لعب من الدرجة الأولى مع الحفاظ على كفاءة البطارية.

يتميز جهاز HONOR Magic V3 بأنه الجهاز القابل للطي الذي يتمتع بأعلى نسبة بطارية إلى الجهاز في الصناعة. وبفضل دمج مواد السيليكون والكربون، يُظهر الجيل الثالث من بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة تطورات كبيرة في الحجم والسماكة. وهي تدعم الشحن السريع من HONOR السلكي بقدرة 66 واط السلكي وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، مما يضمن لك الشحن السريع والمريح عند الحاجة.

كاميرا فريدة بين يديك

على الرغم من مظهره النحيف، يحافظ HONOR Magic V3 على جودة الكاميرا الممتازة، حيث يلتقط صورًا مذهلة في مختلف المواقف الممكنة. يُعيد هاتف HONOR Magic V3 تخيل التصوير الفوتوغرافي بفضل نظام كاميرا HONOR AI Falcon التي تتكون من كاميرا بيرسكوب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل. كما أنه يتميز بكاميرا تليفوتو توفر قوة تقريب تصل إلى 100X لالتقاط ذكريات لا تُنسى من أي مسافة.

مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل HONOR AI Motion استشعار الحركة ومحرك HONOR AI Portrait Engine، يرتقي هاتف HONOR Magic V3 بالتصوير الفوتوغرافي إلى آفاق جديدة. واستشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي HONOR AI Motion Sensing، تكتشف الكاميرا تلقائيًا تعابير الوجه الدقيقة مثل الابتسامة، وحركات الجسم مثل القفز لتمكين الالتقاط الذكي لالتقاط صور مذهلة بتفاصيل رائعة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

يتكون محرك HONOR AI Portrait Engine من ثلاث طبقات مختلفة مدعمة بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي مثل: تحسين الضوء والظل والتأثيرات البصرية والنمط الفني. يقيّم محسن الإضاءة والظل عناصر الإضاءة المختلفة مثل الزوايا والمواضع ومستويات السطوع ودرجات حرارة الألوان وتوازن اللون الأبيض والشدة والنوع.

السعر ووقت التوفر في الإمارات

يتوفر هاتفHONOR Magic V3 بثلاثة ألوان مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك البني الأحمر الداكن والأخضر والأسود، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى مظهره العام. يمكن للمستهلكين الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic V3 عبر متجر HONOR الإلكتروني ومنافذ البيع بالتجزئة المختارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بسعر 6899 درهم، بداية من 30 أغسطس 2024.

عند الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 3143 درهم بما في ذلك قلم HONOR Magic Pen وساعة HONOR Watch 4 والخاتم الذكي وخدمة HONOR VIP Care ومكبر الصوت Bose Soundlink Micro وشاحن لاسلكي للسيارة.