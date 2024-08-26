بيع 10 ملايين نسخة من لعبة «الأسطورة السوداء: ووكونغ» في ثلاثة أيام

المصدر: (بكين - شينخوا)

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اجتاحت لعبة الفيديو الصينية «الأسطورة السوداء: ووكونغ» عالم الألعاب، حيث باعت أكثر من 10 ملايين نسخة عبر جميع المنصات خلال ثلاثة أيام فقط بعد إصدارها، حسبما أعلنت شركة «غايم ساينس»، مطورة اللعبة. وتعتبر «الأسطورة السوداء: ووكونغ» أول لعبة من فئة «تريبل إيه» مطورة في الصين، وتصدرت قائمة «الألعاب الأكثر لعباً» على «ستيم»، وهي منصة ألعاب، بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقها لأول مرة صباح الثلاثاء الماضي.

وكشفت الشركة المطورة أن الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتزامنين في اللعبة عبر جميع المنصات تجاوز ثلاثة ملايين شخص. ولعبة «الأسطورة السوداء: ووكونغ» مستوحاة من الرواية الصينية الكلاسيكية «رحلة إلى الغرب». مع التركيز بشكل خاص على «سون ووكونغ»، الملك القرد الأسطوري المعروف بقواه الخارقة . وأدى نجاح اللعبة إلى رفع أسعار أسهم بعض الشركات.