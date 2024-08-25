«أبل» تكشف عن «آيفون 16» 20 سبتمبر

المصدر: (كاليفورنيا - بلومبرج)

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تعتزم «أبل» إطلاق عدد من منتجاتها لهذا العام في 10 سبتمبر المقبل، كما تخطط للكشف عن أحدث أجهزة «آيفون» والساعات وسماعات الأذن «AirPods»، في 20 سبتمبر، وذلك تماشياً مع النهج الذي اتبعته «أبل» في السنوات الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

ورغم أن التوقيت لم يُعلن رسمياً بعد، إلا أن الشركة تجري الاستعدادات لذلك التاريخ، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأن الخطط غير معلنة.

واقتربت شركة «أبل» من توقيع اتفاقية مع «أوبن إيه آي» لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على أجهزة «أيفون»، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها. ويعني إصدار «آيفون 16» الجديد في 20 سبتمبر أن بعض إيرادات الجهاز ستُسجل في الفصل الحالي - الربع المالي الرابع لـ«أبل»- إذ تتوقع الشركة نمو المبيعات بحوالي 5 % عن العام السابق.

وسيتم توليد الجزء الأكبر من المبيعات في الربع التالي، والذي يتزامن مع موسم العطلات. وتوقع المحللون أن ترتفع الإيرادات 7 % إلى 128.4 مليار دولار في تلك الفترة.