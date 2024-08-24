10 سبتمبر مؤتمر أبل للكشف عن «iPhone 16».. تعرف على الإضافات الجديدة وتحديثات الساعات الذكية و«آير بودز»

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تقرير أعده مارك غرومان ونشرته «بلومبرج» 15 يوماً فقط تفصل اعالم عن موعد مؤتمر أبل السنوي، الذي تكشف فيه عن هاتفها الأشهر آيفون في نسخته الجديدة المحدثة.

ووفقاً لتقرير بلومبرج سكون 10 سبتمبر الموعد المعد لإطلاق جهاز آيفون 16 بنسخه المتعددة إضافة إلى ساعة محدثة من أبل وأيضاً سماعات أذن جديدة.

وستطرح أبل في المؤتمر السنوي هواتف آيفون 16 و16 بلس و16 برو إضافة للهاتف الرائد 16 برو ماكس، إلى جانب الإصدار العاشر من ساعاتها الذكية والرابع من سماعات الأ1ن «إيربودز».

ورجح تقرير بلومبرج طرح أبل لنسخة جديدة من سماعات الرأس «آيبر بودز ماكس»، التي ستدخل عليها أبل بعض التعديلات لتخفيف وزنها وديناميكيتها وتلافي بعض العيوب التي ظهرت في النسخة الأولى.

ووفقاً للتسريبات ستكون فئة البرو من آيفون بشاشة أكبر حجماً مع إضافة زر للكاميرا على جانب الجهاز لالتقاط الصور، وبعض التعديلات الطفيفة في حساسات التقاط الصور بزيادة دقة التصوير لـ48 ميغا بيكسل، إلا أن التطوير الأكبر سيكون في الساعات والسماعات.

ووفقاً لغرومان، ستحمل سماعات أبل الجديدة ناقلات صوتية أكبر، كما ستضاف للساعات الذكية شاشة أكبر ودقة ألوان أعلى مع تطور كبير في درجة سطوع الشاشة تحت آشعة الشمس.

وفيما يلي بعض التطويرات المتوقع الإعلان عنها في مؤتمر أبل السنوي:

أولاً هواتف آيفون

سيزيد حجم الشاشة إلى 6.3 في آيفون برو بدلاً من 6.1 للنسخة السابقة وستكون الزيادة دون زيادة في حجم الجهاز الفعلي، وذلك بفضل تقليل حواف الشاشة «الفريم». يزيد حجم شاشة آيفون 16 برو ماكس إلى 6.9 بدلاً من 6.7، ليصبح آيفون 16 برو ماكس أكبر حجم شاشة في الأجهزة العملاقة وأكبر من هاتف سامسونج غالاكسي s24 ألترا وهاتف جوجل 9 برو إكس إل. إضافة زر التقاط الصور والفيديو للهواتف الأربعة المزمع طرحها لن يكون هناك مساحة تخزين 128 غيغا بايت في هاتف آيفون برو ماكس وستبدأ مساحاته من 256 غيغا ويبدأ سعره من 1099 دولار، دون زيادة عن سعره نسخة العام الماضي.

ثانياً ساعات أبل ووتش 10

ستحمل ساعات أبل ووتش بإصادها العاشر مساحة شاشة أكبر وستكون بإصدارين 45 مللي و49 مللي بدلأ من 41 مللي و45 ملي اللذين كان مقاسا النسخة التاسعة من ساعات أبل الذكية. ستضيف أبل بعض القياسات الجديدة لمراقبة النوم، مع احتمالية لإيقاف بعض الخصائص خلال النوم للحفاظ على البطارية. ما تزال أبل غير قادرة على إضافة قياسات ضغط الدم والأكسجين في الدم أثناء النوم بسبب مشاكل قضائية تمنعها من استخدام تلك القياسات، لم تستطع إيجاد حل لها، وبالتالي ستبقى تلك الخاصيتين متعطلتين.

ثالثاً سماعات الأذن إيربودز

ستطرح أبل سماعتين من إير بودز بالإصدار الثالث والفارق بينهما سيكون خاصية العزل الصوتي النشط «إيه إن سي». فئتا البرو والبرو ماكس من سماعات الأذن ستدخل عليهما تحسينات في العزل الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.