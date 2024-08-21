واتساب تخطط لاستبدال أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين

المصدر: دبي - محمود حسن

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تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة لاستبدال أرقام هواتف المستخدمين، باسم المستخدم لإضافة طبقة إضافية من الخصوصية، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب قريباً من استبدال أرقام هواتفهم بأسماء مستخدمين لتجنب مشاركة أرقام هواتفهم المحمولة مع الجميع.

وفقاً لتقرير صادر عن WABetaInfo، يشاع بالفعل أن واتساب يضيف دعماً لاستخدام اسم المستخدم، ومع ذلك، تعمل منصة المراسلة أيضاً على «رقم التعريف الشخصي».

لن يتمكن المستخدمون غير المعروفين من إرسال رسائل نصية إليك، لمجرد أنهم لديهم اسم المستخدم الخاص بك. يحتاجون أيضاً إلى الحصول على «رقم التعريف الشخصي لاسم المستخدم» الخاص بك لإرسال رسائل نصية إليك. من المرجح أن يكون هذا الرقم عبارة عن رمز مكون من 4 أرقام.

وسيمنحك التطبيق ثلاثة خيارات للخصوصية، الأول هو «اسم المستخدم» والخيار الثاني هو «رقم الهاتف»، بحيث يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الكشف عن رقم هاتفك المحمول للجميع أو الاحتفاظ باسم مستخدم.

الخيار الثالث للخصوصية هو «اسم المستخدم مع رقم التعريف الشخصي (المكون من أربعة أرقام)»، بعد تمكين هذا الخيار، سيتمكن فقط الأشخاص الذين لديهم رقم التعريف الشخصي الخاص بك من الاتصال بك على واتساب، سيتمكن الأشخاص الذين لديهم رقمك بالفعل من إرسال رسائل نصية إليك حتى إذا قمت بتمكين خيار رقم التعريف الشخصي.

ذكر التقرير أن «هذه ميزة اختيارية مصممة لمنحك المزيد من التحكم في من يمكنه الوصول إليك، مما يضمن أن الأشخاص الذين تختارهم فقط يمكنهم الوصول إليك في البداية من خلال اسم المستخدم الخاص بك».