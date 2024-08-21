انطلاق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر في العالم بمدينة كولونيا الألمانية

المصدر: وكالات

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انطلق أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر في العالم، "جيمزكوم"، في مدينة كولونيا الألمانية، بمشاركة أكثر من 4,000 متفرج في فعالية "الليلة الافتتاحية" التي أقيمت مساء الثلاثاء. شهدت الفعالية عرض ألعاب جديدة مثل "كينجدوم كام: دليفيرانس 2"، و"كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6"، و"داينج لايت: ذا بيست"، حيث أتيحت للزوار فرصة الاطلاع على الإصدارات المستقبلية التي تتناول موضوعات تاريخية وملحمية.

الأجنحة والعروض

من المقرر أن تفتح قاعات أخرى للمعرض أبوابها صباح اليوم الأربعاء، مما يتيح للزوار الوصول إلى الأجنحة المختلفة للشركات العارضة. "جيمزكوم" هو معرض مفتوح للجمهور، حيث تتوفر التذاكر للشراء، وقد نفدت تذاكر يوم السبت بالفعل. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام حوالي نصف مليون زائر، وسينتهي الحدث يوم الأحد.

يشهد المعرض سنويًا حضور مئات الآلاف من عشاق الألعاب، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الذين يسعون لبناء علاقات تجارية وعقد صفقات. كما يتيح المعرض لمحبي الألعاب فرصة تجربة الألعاب الجديدة ولقاء الشخصيات التي يعشقونها.

التطورات والابتكارات

شهدت نسخة هذا العام زيادة في عدد الدول التي تقيم أجنحة للعرض، حيث ارتفع العدد من 26 دولة العام الماضي إلى 37 دولة هذا العام. كما سجل المعرض مشاركة أكثر من 1,400 عارض من 64 دولة، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي، الذي شهد حضور 320,000 زائر من جميع أنحاء العالم.

التحديات وقضايا التمويل

رغم نجاح المعرض في عام 2019 بزيارة 373,000 شخص، تواجه صناعة الألعاب تحديات كبيرة هذا العام، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب. استوديو "روكفيش جيمز" في هامبورغ، المعروف بلعبة "إيفرسبيس 2"، حصل على منحة قدرها 1.65 مليون يورو من وزارة الاقتصاد الفيدرالية. ومع ذلك، تواجه الصناعة مشاكل في التمويل، حيث لم تقبل وزارة الاقتصاد طلبات جديدة منذ مايو 2023. كما تأخر صرف أموال صندوق تمويل جديد بقيمة 33 مليون يورو، مما أثار استياء بين الولايات الفيدرالية.

تخضع سياسات التمويل لإعادة تقييم، حيث تدرس وزارة الاقتصاد الفيدرالية تفويض التمويل للاستوديوهات الصغيرة إلى الولايات، وهو ما قوبل بعدم رضا. تظل "جيمزكوم" حدثًا بارزًا يعكس إمكانيات صناعة الألعاب وابتكاراتها، ويشير إلى تطور الصناعة وإمكاناتها المستقبلية على الرغم من التحديات القائمة.