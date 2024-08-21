كوندي ناست ناشر مجلة فوغ يبرم شراكة مع أوبن أيه آي لعرض محتوى مجلاته

المصدر: إعداد - علي الزكري

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أعلنت شركة كوندي ناست، الرائدة في مجال الإعلام العالمي وناشر مجلات شهيرة مثل فوغ وذا نيويوركر وجي كيو، عن إبرام شراكة جديدة متعددة السنوات مع شركة أوبن أيه آي.

ستتيح هذه الشراكة لمحركات الدردشة والبحث التابعة لأوبن أيه آي عرض محتوى مجلات كوندي ناست الرائدة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار اتجاه متزايد لتعاون شركات التكنولوجيا مع المؤسسات الإعلامية لاستخدام محتواها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، فإن بعض المؤسسات الإعلامية، مثل نيويورك تايمز وشيكاغو تريبيون، قد رفضت هذا الاتجاه واتخذت إجراءات قانونية لحماية محتواها.

لم تُفصح كوندي ناست وأوبن أيه آي عن الشروط المالية للاتفاقية.

وقال براد لايتكاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوبن أيه آي: "نحن ملتزمون بالعمل مع كوندي ناست وغيرها من الناشرين لضمان أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً فاعلاً في اكتشاف الأخبار وتوزيعها، مع الحفاظ على الدقة والنزاهة واحترام الجودة الصحفية."

من جانبه، أشار روجر لينش، الرئيس التنفيذي لشركة كوندي ناست، إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "تساعدنا هذه الشراكة مع أوبن أيه آي على تعويض بعض التحديات المالية التي واجهتنا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مما يمكننا من الاستمرار في الاستثمار في صحافتنا ومبادراتنا الإبداعية."

وكانت أوبن أيه آي قد أطلقت مؤخراً محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل حالياً على جمع ردود الفعل من الشركاء في صناعة الأخبار لتحسين المنصة.

وتشمل المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تعاونت مع أوبن أيه آي مجلات تايم وفاينانشال تايمز وأسوشيتد برس.

يعتقد المحللون أن صعود أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً كبيراً في كيفية عمل محركات البحث مستقبلاً.

وبينما تواصل شركات مثل جوجل هيمنتها على سوق محركات البحث، تسعى شركات أخرى بسرعة إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد أثارت هذه التحولات مخاوف المؤسسات الإعلامية التي تعتمد بشكل كبير على حركة البحث لجذب الجمهور وتحقيق الإيرادات.

ومن جهة أخرى، اتخذت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خطوات لحماية محتواها من الاستخدام غير المصرح به من قبل شركات الذكاء الاصطناعي، مع استكشافها في الوقت ذاته لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز محتواها.