لتحدي «إنفيديا» .. شركتا تصنيع رقائق تندمجان معاً في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - وكالات

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وقّعت شركتا ريبليونز وسابيون كوريا اللتان تصنعان رقائق الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، اتفاقية اندماج نهائية، حسب ما ذكرت الشركتان المملوكتان للقطاع الخاص أمس.

وتعد الصفقة أحدث محاولة من جانب الشركات الكورية الجنوبية لتحدي قادة رقائق الذكاء الاصطناعي العالميين مثل إنفيديا. ويضم مساهمو سابيون أكبر شركة اتصالات في كوريا الجنوبية إس كيه تيليكوم وثاني أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم إس كيه هاينكس.

وفي حين أن سابيون ستكون الكيان الباقي من الناحية الفنية، إلّا أنه ستُعاد تسمية الشركة إلى ريبليونز بعد الاندماج، مع تولي قيادتها إدارة الشركة الجديدة، على أن يُطلق الكيان المندمج الجديد، الذي تقدر قيمته بـ1.4 تريليون وون نحو مليار دولار خلال هذا العام، وفقاً لصحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي.

تأتي هذه الصفقة بعدما تلقت ريبليونز استثماراً بقيمة 15 مليون دولار في يوليو الماضي من صندوق واعد فنتشرز، وهي ذراع رأس المال الاستثمارية لشركة أرامكو السعودية، وقالت الشركة إن هذا رفع إجمالي تمويلها إلى أكثر من 225 مليون دولار.

وقالت شركة إس كيه تيليكوم إنها ستظل مستثمراً استراتيجياً لمساعدة الشركة المندمجة الجديدة على توسيع وجودها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي العالمي، بحسب «جونغ أنغ ديلي» . وتعتبر شركة الرقائق إس كيه هاينكس الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة التي تورد رقائق الذاكرة إتش بي إم، وهي مكون أساسي لمسرعات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا.

وأطلقت شركة ريبليونز، التي تأسست عام 2020، رقاقتين للذكاء الاصطناعي خلال سنواتها الثلاث الأولى، وبدأت الإنتاج الضخم لرقاقة الذكاء الاصطناعي إيه تي أو إم في وقت سابق من عام 2024، كما تخطط لإطلاق رقاقة الذكاء الاصطناعي «ريبيل» بحلول نهاية هذا العام.

وأكدت الشركتان أنهما ستُطلقان الكيان الجديد على نحو سريع؛ لأن العامين المقبلين يمثّلان نافذة حاسمة لكوريا لتأخذ زمام المبادرة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي التنافسي.