«إريكسون» تبيع «أيكونكتيف» بمليار دولار

المصدر: (استكهولم - د.ب.أ)

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أعلنت شركة الاتصالات السويدية العملاقة «إريكسون» عن اتفاقها لبيع شركة خدمات الشبكات «أيكونكتيف» لشركة «كوتش إيكويتي دفيلوبمنت» الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.

وقالت «إريكسون»: إن الأرباح النقدية المتوقعة من الصفقة، بعد تسوية الضرائب المتوقعة ومصاريف الصفقة والالتزامات الأخرى، ستصل إلى حوالي 10.6 مليارات كرونة سويدية (ما يعادل مليار دولار).

وتتوقع الشركة أن تحقق ربحاً استثنائياً قبل الفوائد والضرائب بقيمة حوالي 8.8 مليارات كرونة سويدية، أو ما يعادل 846 مليون دولار، عند إتمام الصفقة.

وتخضع الصفقة للشروط المعتادة للإغلاق، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع استكمالها خلال النصف الأول من عام 2025.