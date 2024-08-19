«فرانكي» يطلق برنامج جوائز لفيديوهات المطاعم

المصدر: (نيويورك - د.ب.أ)

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أطلق تطبيق الاستكشاف الاجتماعي الأمريكي «فرانكي» برنامجاً جديداً باسم «سوشال كلوب» (النادي الاجتماعي) يمنح منتجي المحتوى مكافآت مقابل مشاركاتهم التي ينشرونها على التطبيق، من خلال السماح لهم بالحصول على مقابل مادي، عندما يشترون الوجبات الغذائية من المطاعم باستخدام بطاقة مرتبطة بصاحب المحتوى.

كما أطلق التطبيق خاصية جديدة خلال الأسبوع الماضي باسم «أدفانشرز»، التي تشبه مغامرات البحث عن الكنز، لكنها تتيح للمستخدم العثور على المطاعم الموجودة في الجوار.

في الوقت نفسه يستهدف برنامج «سوشال كلوب» من «فرانكي» مكافأة العملاء الدائمين للمطاعم بنظام الأموال المرتدة لهم، وهذا يعني أن العميل عندما يشترى وجبة من المطاعم المشتركة في البرنامج سيستعيد جزءاً من قيمة الوجبة التي دفعها، بهدف تشجيعه على العودة للشراء من المطعم. كما أن التطبيق يعطي أصحاب فيديوهات عروض المطاعم مكافآت مماثلة.

ويعمل تطبيق فرانكي حالياً في 30 مدينة أمريكية منها أوستن ودالاس ودنفر وشيكاغو وهوستون ولوس أنجليس ونيويورك. وتستهدف الشركة التوسع في الولايات المتحدة طوال العام المقبل ثم التوسع في دول العالم خلال عامين.

وبحسب الشركة فإنها منحت لمنتجي المحتوى على التطبيق أكثر من 500 ألف دولار، في حين تضاعف إيراداتها كل ثلاثة أشهر وتنمو بنسبة 30% كل شهر.

ويضم التطبيق حالياً 25 ألف مستخدم ناشط شهرياً و5000 مطعم.