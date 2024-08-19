إضافة خصائص جديدة إلى منصة «ثريدز»

المصدر: (سان فرانسيسكو - د.ب.أ)

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أضافت شركة ميتا الأمريكية عدداً من الخصائص الجديدة إلى منصة التدوينات الصغيرة ثريدز التابعة لها لتعزيز قدرتها على منافسة منصة إكس، بما في ذلك القدرة على تخزين مسودات عدة للمشاركة، وطريقة لإعادة ترتيب الأعمدة على سطح مكتب المنصة والتعرف عن قرب إلى جمهور المستخدم.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا إن الشركة تعتزم إضافة خاصية «جدولة بث المشاركات» قريباً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخصائص الجديدة تأتي في الذكرى الأولى لإطلاق المنصة في أغسطس 2023.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن «ثريدز» بدأت اختبار خاصية المسودات في فبراير الماضي ثم طرحتها لجميع المستخدمين بعد ذلك بأسابيع في مارس الماضي. والآن تسمح المنصة للمستخدمين بحفظ مسودات عدة، بحد أقصى 100 مسودة لكل حساب.

كما أطلقت «ميتا» خاصية جديدة باسم «إنسايتس» التي تعرض شاشة بها معلومات عن عمر وجنس ومكان المستخدم الذي يرى ويتفاعل مع مشاركات المستخدم. كما تعرض الشاشة إجمالي عدد مشاهدات المشاركة والتفاعلات معها. وتتيح «ميتا» حالياً خاصيتي إنسايتس وإعادة ترتيب الأعمدة لعدد محدود من المستخدمين منذ أسبوع على سبيل التجربة.