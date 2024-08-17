لعبة «فورتنايت» تعود أخيراً لأجهزة أبل بعد غياب 4 سنوات

المصدر: دبي-البيان

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تعود من جديد لعبة «فورت نايت» التابعة لمجموعة «إيبيك جيمز» إلى أجهزة شركة أبل بعد غياب طويل عن التواجد في متجر أبل، بفضل قرار من الاتحاد الأوروبي يجبر عملاق التكنولوجيا الأمريكي على إتاحة تحميل البرامج من خارج المتجر الحصري لأبل.

وكانت اللعبة الأشهر في العالم قد أزيلت من متجر أبل في عام 2020 بسبب خلاف بين الشركة المطورة وعملاق صناعة الهواتف المحمولة في العالم، إثر إصرار مطوري العبة على عدم دمج مشترياتهم داخل اللعبة ضمن منظومة أبل للدفع، والتي على إثرها كانت سيقتطع جزء كبير من أرباحها، وهو ما رفضته الشركة وأصرت عليه أبل، ليصلا معاً لطريق مسدود في 2020 وتزال اللعبة من كل الأجهزة بنظام «iOS».

ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي أن أبل لابد أن تترك مجالاً لبرامج «الطرف الثالث» ليستطيع المستخدمين تحميل البرامج من خارج متجر المصنع، وهو ما استجابت له أبل وبناء عليه سيتم السماح بتحميل لعبة «فورت نايت» بعد غياب دام 4 سنوات عن أجهزة أبل المحمولة.

إلا أن ذلك القرار ربما لن ينطبق على مستخدمي أبل من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، والذين لن يتمكنوا من تحميل اللعبة، نظراً لاختلاف القوانين المتحكمة في تحميل البرامج.

ونشر تيم سويني مدير الأسواق الرقمية في «إيبيك جيمز» المطورة للعبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «فورتنايت تحررت أخيراً على أجهزة «iOS» في أوروبا».

ونشب الخلاف بين أبل وشركة «Epic» منذ عام 2018، حين اتهمت أبل الشركة المطورة لفورتنايت باختراقها لأمن النظام التشغيلي للأجهزة الذكية للشركة، وهو الأمر الذي نفته «إيبيك» متهمة أبل بتلاعبها في الأرباح المحققة واقتطاعها أجزاء ضخمة من ربح اللعبة يتجازو الـ30% من المشتريات داخل اللعبة، الأمر الذي أوصل الأمور لطريق مسدود بين الشركتين رفعت على إثره أبل اللعبة من متجرها، ومنعت تحميلها.