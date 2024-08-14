ترقيات وميزات غير مسبوقة.. ما الجديد في آيفون 16؟

المصدر: وكالات

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مع اقتراب موعد كشف شركة أبل عن جهاز آيفون الجديد في سبتمبر المقبل، تتواصل التسريبات حول جهاز آيفون 16 المنتظر. ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلة "فوربس"، سيتميز هاتفي آيفون 16 و16 برو بترقيات رئيسية تشمل ألوان ومميزات جديدة.

أحد أبرز التحسينات هو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى زر "آكشن" (Action Button) الذي سيكون متاحًا في جميع إصدارات آيفون 16، بحسب مارك غورمان من بلومبرغ في نشرته الإخبارية "Power On".

أفاد غورمان بأن الميزة الكبيرة ستكون برمجيات Apple Intelligence الجديدة، التي من المتوقع أن تقدم فوائد مهمة للمستخدمين، إلا أن مدى تأثيرها على قرار الشراء لا يزال غير واضح. كما سيتم إضافة زر جديد للتحكم في الكاميرا على الحافة اليمنى للهاتف، مع احتمال زيادة حجم الشاشات في بعض الطرازات.

كما ستأتي جميع إصدارات آيفون 16 بمعالجات A18 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، وهي ضرورية لتشغيل برمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل. ومن المتوقع أن تكون خدمات Apple Intelligence مجانية في البداية، مع خيارات اشتراك مستقبلية للراغبين في ميزات إضافية.

ستكون الترقية إلى iPhone 15 Pro أو أحدث ضرورية للاستفادة من Apple Intelligence، وفقًا لـ"بزنس إنسايدر". وأعلنت أبل في مؤتمر المطورين العالميين في يونيو عن تعديلات على المساعد الافتراضي (Siri)، الذي سيصبح أكثر ذكاءً مع iOS 18 بفضل التعاون مع شركة OpenAI.

ومن المتوقع أن يعمل زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16 برو بشكل مشابه للزر الموجود على كاميرات DSLR، مما يسمح بالتركيز الجزئي على اللقطة. كما أشار المحلل مينغ تشي كو إلى أن بطارية iPhone 16 Pro Max ستتميز بكثافة طاقة أكبر، مما قد يطيل فترة الاستخدام أو يقلل حجم البطارية.

في ضوء هذه التغييرات، يتوقع أن تكون هناك تحسينات ملحوظة في أداء الأجهزة وراحة المستخدمين، ما يعزز مكانة أبل في سوق الهواتف الذكية.