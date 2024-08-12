«جي بي مورغان» يتراجع ويستعين بالذكاء الاصطناعي

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق بنك جي بي مورغان تشيس الأمريكي مساعداً توليدياً للذكاء الاصطناعي لأكثر من 60 ألفاً من موظفيه، ضمن المرحلة الأولية من خطة أوسع نطاقاً لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع أقسام البنك. وكان البنك الأمريكي قد حظر منذ أكثر من عام على موظفيه استخدام برنامج ChatGPT، حيث قال إن ذلك يرجع إلى أن البنك لم يكن يرغب في تعريض بياناته لمقدمي خدمات خارجيين.

تم تصميم أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية LLM Suite من قبل شركة OpenAI التي أنتجت روبوت المحادثة ChatGPT، لتكون بمثابة «محلل أبحاث» لنحو 60 ألف موظف، وتساعد في مهام مختلفة تعمل على تعزيز الإنتاجية واتخاذ القرار داخل البنك، وفقاً لمذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز.

وتتميز LLM Suite بقدرتها على إنشاء وتنقيح المستندات المكتوبة، وتوفير حلول إبداعية وتلخيص المستندات الشاملة، وبالتالي تبسيط تدفق المعلومات داخل البنك، بحسب المذكرة. ومن المتوقع أن يصبح البرنامج في النهاية منتشراً في أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، مثل برنامج مؤتمرات الفيديو Zoom، وفقاً لأشخاص مطلعين على خطط البنك. وقال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون في أبريل، إن التكنولوجيا - التي أشاد بها البعض باعتبارها «الثورة المعرفية» يمكن أن تكون بأهمية ظهور الكهرباء والمطبعة والإنترنت نفسها.

وذكرت مديرة وحدة إدارة الأصول والثروات في جي بي مورغان ماري إيردوز، في مايو، أن كل موظف جديد سيخضع لتدريب، لإعداده لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

يشار إلى أن لدى «جي بي مورغان» نحو 313 ألف موظف يعملون في مختلف الوظائف والأقسام.

من جهة أخرى، أصدر بنك مورغان ستانلي المنافس بالفعل من الأدوات التي تعمل بنظام (OpenAI) لمستشاريه الماليين.