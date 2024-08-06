توقعات بزيادة أعطال تكنولوجيا المعلومات

المصدر: (ماينتس - د ب أ)

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توقع وزير الشؤون الرقمية الألماني، فولكر فيسينغ، أن تتزايد في المستقبل أعطال تكنولوجيا المعلومات، على غرار تلك التي حدثت لدى شركة «كراود سترايك» الأمريكية، المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، أو الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية.

وقال الوزير: «سوف تزداد لأن مستوى الرقمنة آخذ في الارتفاع... وسوف تزداد لأن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع عملية التحول الرقمي بشكل كبير»، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم أيضاً من جانب المجرمين لتنفيذ هجمات سيبرانية، على سبيل المثال.

يُذكر أن العطل الحاسوبي الذي حدث مؤخراً لدى شركة «كراود سترايك» أدى إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وأصاب، على سبيل المثال، الحركة الجوية بالشلل تقريباً في العديد من الأماكن. كما تضررت متاجر وبنوك ومستشفيات ومحطات تلفزيون ومرافق أخرى. وأعلنت «كراود سترايك» أن تحديث معيب في برنامجها الخاص بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندوز»، تسبب في هذا العطل.

وقال فيسينغ إنه من المهم أن تكون في ألمانيا مفاهيم أمنية مناسبة لتلك التطورات، موضحاً أنه عندما توقفت حركة الطيران في مطار برلين بسبب تبعات العطل العالمي، تم الاستعانة بمطارات أخرى، وتوجيه الطائرات إليها وفق مفهوم مصمم خصيصاً لمثل هذه الحالات، مؤكداً في ذلك ضرورة أن يكون هناك وفرة زائدة عن الحاجة في ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية، وأيضاً الاستعداد لهجمات على غرار الهجوم الأخير على شبكة السكك الحديدية في فرنسا، موضحاً أن هذا الاستعداد ممكن أن يتمثل في وجود مطار بديل أو مسار بديل للسكك الحديدية، أو كابل ثانٍ يحل محل كابل تالف.

وقال فيسينغ: «يجب أن تكون هناك دائماً خطة بديلة، والأفضل من ذلك أكثر من خطة... الوفرة مهمة جداً، حتى لا يكون للهجوم تأثير، وتظل البنية التحتية قابلة للاستخدام»، مشيراً إلى أن حادثة «كراود سترايك»، أظهرت أن هذا النظام فعال في ألمانيا، وقال: «لم يكن هناك أي خطر على حياة أي شخص».

وذكر فيسينغ أنه من المؤكد أن البنى التحتية الحيوية، مثل خطوط السكك الحديدية أو المطارات، تحتاج إلى الحماية أكثر من ذي قبل، مشيراً إلى أن شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، قامت بزيادة إجراءاتها الأمنية بشكل كبير، موضحاً أن ذلك تمثل في تركيب 10 آلاف كاميرا على شبكة السكك الحديدية في حولي 800 موقع، بزيادة قدرها ألفي كاميرا مقارنة بذي قبل، كما تم تركيب أكثر من 50 ألف كاميرا في قطارات الضواحي «إس بان»، التي تديرها السكك الحديدية. وأشار الوزير إلى أن السكك الحديدية لديها حالياً 4500 فرد من أفراد الأمن، وتواصل زيادة عدد موظفي الأمن لديها، وقال: «علينا أن نكون على وعي بأن العصر صار أكثر صعوبة».