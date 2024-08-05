المفوضية الأوروبية تعلن التزام تيك توك ببنود قانون الخدمات الرقمية

المصدر: وكالات

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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن تعهدات منصة "تيك توك" التي قدمتها في وقت سابق، بسحب برنامج مكافآت “تيك توك لايت” بشكل دائم من الاتحاد الأوروبي، باتت ملزمة قانونا.

وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل إن “تيك توك” عالج المخاوف التي أثارتها المفوضية الاوربية في الإجراءات الرسمية المفتوحة ضد المنصة في 22 أبريل الماضي، ويعمل على ضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن المنصة تعهدت بالالتزام بسحب برنامج مكافآت من الاتحاد الأوروبي بشكل دائم، والالتزام بعدم إطلاق أي برنامج آخر من شأنه الالتفاف على الانسحاب.

يذكر أن “تيك توك لايت” كان يشتمل على “برنامج مكافآت”، يسمح للمستخدمين بكسب نقاط أثناء أداء مهام معينة على المنصة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو الإعجاب بالمحتوى أو متابعة المبدعين أو دعوة الأصدقاء للانضمام.

ويجعل القرار المعلن من قبل المفوضية التزامات المنصة ملزمة قانونا، وأن أي خرق لها سيكون على الفور بمثابة خرق لقانون الخدمات الرقمية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى غرامات.