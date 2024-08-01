6.96 مليارات دولار أرباح سامسونغ الربعية بارتفاع 600 %

المصدر: (سيئول - وكالات)

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سجلت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» أسرع وتيرة نمو في صافي الدخل منذ 2010، بعدما عزز ازدهار الذكاء الاصطناعي أرباح قسم أشباه الموصلات التابع لها.

أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بما يعادل 600 % من 1.55 تريليون وون (1.12 مليار دولار) في العام الماضي إلى 9.64 تريليونات وون (6.96 مليارات دولار) في العام الجاري.

جاءت القفزة في أرباح الربع الثاني مدعومة بالظروف المواتية في سوق رقائق الذاكرة التي أدت إلى ارتفاع متوسط سعر البيع. كما ساهم ازدهار مبيعات الشاشات في تحقيق النتائج الإيجابية. وقفزت أرباح تشغيل سامسونغ خلال الربع الثاني إلى 10.44 تريليونات وون مقابل 670 مليار وون في العام الماضي. كما زادت المبيعات بنسبة 23.44 % إلى 74.07 تريليون وون. وسجل قطاع «دي.إس» في الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 28.56 تريليون وون وأرباح تشغيل بقيمة 6.45 تريليونات وون خلال الربع الثاني.

وتتوقع سامسونغ استحواذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جزء كبير من السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري مع زيادة استثمارات شركات خدمات الحوسبة السحابية والمؤسسات الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تتوقع الشركة زيادة مبيعات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسجلت سامسونغ ديلفوبر كونفرانس إيرادات مجمعة خلال الربع الثاني بقيمة 7.65 تريليونات وون وأرباح تشغيل بقيمة 1.01 تريليون وون.