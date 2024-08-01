بريطانيا تدقق في شراكة بين ألفابت وأنثروبيك

المصدر: (لندن - وكالات)

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أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أنها تدقق في شراكة بين ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وشركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على المنافسة.

وقالت أنثروبيك، التي أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في أوبن إيه.آي والشقيقان داريو ودانييلا أمودي، العام الماضي إنها حصلت على استثمارات حجمها 500 مليون دولار من ألفابت، وإن الشركة وعدت باستثمارات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أخرى.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها تسعى في الوقت الراهن إلى جمع آراء عما إذا كانت شراكة ألفابت وأنثروبيك يمكن أن تقلل من المنافسة في بريطانيا، وحددت موعداً نهائياً للدعوة إلى إبداء الرأي في 13 أغسطس. وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة «ملتزمة ببناء أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي انفتاحاً وإبداعاً في العالم».