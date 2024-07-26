«جي بي مورغان» يمنح الموظفين روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب ا

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أطلق بنك "جي بي مورغان تشيس" أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي وطلب من الموظفين التعامل معها كمحلل أبحاث يمكنه توفير معلومات وحلولا وتوصيات، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويمنح البنك "العديد" من موظفيه في قطاع الأصول وإدارة الثروة إمكانية الوصول إلى نسخته الخاصة من برنامج "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي"، الذي يحمل اسم "إل إل إم سويت".

ومن شأن هذه الأداة أن تساعد في توليد الأفكار وحل المشكلات باستخدام بيانات مجدولة، وتلخيص الوثائق، وأعمال أخرى، بحسب المذكرة.

ولا يحتوي المنتج على أي معلومات خاصة بالأصول أو إدارة الثروات، وهو يتعلق بالإنتاجية للأغراض العامة.