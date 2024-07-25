أرباح ألفابت تتجاوز التوقعات إلى 23.6 مليار دولار

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن نتائجها للربع الثاني، حيث ارتفعت الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولقد بلغت أرباح الشركة 23.62 مليار دولار، أو 1.89 دولار للسهم الواحد. مقارنة بـ18.37 مليار دولار، أو 1.44 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي، ومقارنة بتقديرات «وول ستريت» البالغة 1.84 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع نفسه بنسبة 13.6 % لتصل إلى 84.74 مليار دولار مقارنة بـ47.60 مليار دولار في العام الماضي.

قالت الشركة، إن المبيعات، باستثناء مدفوعات الشركاء، بلغت 71.36 مليار دولار في الربع الثاني. وتوقع المحللون 70.7 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

في حين أن إيرادات إعلانات يوتيوب تجاوزت التقديرات، إلا أنها ارتفعت إلى 8.66 مليارات دولار مقارنة بـ7.66 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي، ومقابل توقعات بنحو 8.93 مليارات دولار.

فيما بلغت إيرادات جوجل كلاود 10.35 مليارات دولار مقابل توقعات بنحو 10.20 مليارات دولار.

وبلغت تكاليف اكتساب حركة المرور TAC جاءت بنحو 3.39 مليارات دولار مقابل توقعات بنحو 13.54 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات شركة Alphabet بنسبة 14 % على أساس سنوي، مدفوعة بمحركات البحث والخدمات السحابية، والتي تجاوزت 10 مليارات دولار في الإيرادات ربع السنوية ومليار دولار في الأرباح التشغيلية لأول مرة.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن إيرادات إعلانية بلغت 64.62 مليار دولار، ارتفاعاً من 58.14 مليار دولار في العام الماضي، مما يوضح أن أعمال جوجل الإعلانية مستمرة في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول، بعد أن أدى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى تشديد ميزانيات التسويق في عامي 2022 و2023.