مشروعان أمريكيان لحماية الأطفال على الإنترنت

المصدر: واشنطن - (أ ف ب)

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من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع على مشروعي قانونين يهدفان إلى حماية الأطفال على الإنترنت.

وسيكون هذا أول تشريع رئيسي يستهدف صناعة التكنولوجيا على المستوى الوطني منذ سنوات. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ شاك شومر إنه جمع ما يكفي من الأصوات لإمرار مشروعي القانونين اللذين تمت صياغتهما بعد مشاورات مع أولياء مراهقين تعرضوا للاستغلال وغير ذلك من أشكال الأذى على الإنترنت.

وأشار شومر إلى أن قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA 2.0) سيطرحان للتصويت الخميس. وقال في بيان «لقد كان طريقاً طويلاً وصعباً.. لكننا اتخذنا اليوم خطوة هائلة نحو النجاح».

وسيفرض مشروع القانون KOSA على المنصات وضع أحكام لحماية القصر من المحتوى الإشكالي والخطير، بما في ذلك الاستغلال عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الأكل.

كما سيحد من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال رسائل عبر الإنترنت ويفرض ضوابط أفضل.

وقالت «مايكروسوفت» و«إكس» و«سناب» إنها تؤيد النص، بينما لم تظهر «ميتا» و«تيك توك» أي دعم واضح.