تسريبات تكشف مميزات مذهلة في هاتف iPhone 16 الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة أبل مؤخراً الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 18، وهذا يعني أننا نتجه نحو إصدار iPhone 16 المتوقع في الخريف.

عرضت شركة أبل معاينة لنظام التشغيل iOS 18 في مؤتمر المطورين العالميين في يونيو، وجعل ظهور الإصدار التجريبي عشاق أبل يتساءلون عن الميزات الإضافية التي سيجلبها iPhone التالي - إلى جانب Apple Intelligence.

تنتشر تسريبات كثيرة حول ميزات iPhone 16، والتي يُقال إنها تتراوح بين شاشة جديدة موفرة للطاقة إلى شاشات كبيرة الحجم، وعدسات تكبير أفضل، ومجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع cnet.com.

ومع ذلك، فمن المفترض أن iPhone 16 لا يزال على بعد شهرين ولن يتم تأكيد أي شيء حتى موعد إطلاق iPhone 16 الذي ستعقده أبل في الخريف. ومع ذلك، قد تمنحنا هذه الشائعات فكرة عما يمكن توقعه منiPhone 16 القادم.

إليكم الشائعات الأكثر انتشاراً حول آيفون 16

هل سيكون آيفون 16 قابلاً للطي؟

تشير أحدث الشائعات إلى أن شركة أبل تعمل على طرازي iPhone Flip بحجمين مختلفين، على الرغم من وجود صعوبات في تصنيع الأجهزة وفقًا لمعايير أبل. قد تعمل الشركة أيضًا على جهاز لوحي قابل للطي بشاشة بحجم iPad Mini تقريبًا على الرغم من أن كل شركة تصنيع هواتف رئيسية تقريبًا - من Google إلى Oppo إلى OnePlus و Samsung - أطلقت هواتفها القابلة للطي.

تصميم iPhone 16 بحواف أنحف

تتزايد الشائعات حول أحجام شاشات أكبر، على الأقل لبعض طرز iPhone 16 المختارة. أحدثها من مجلة Elec الكورية، التي نشرت تقريرًا في أبريل يقول إن بعض طرز iPhone 16 على استعداد لتبني تقنية شاشة مبتكرة، ما يؤدي إلى حواف أرق أو الإطار حول شاشة الهاتف، يمكن أن يترجم هذا التطور إلى مساحة شاشة أكبر قليلاً لبعض طرز iPhone 16، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي الطرز.

قامت شركة أبل في الماضي بإدخال ترقيات في شاشات العرض في خط منتجاتها الاحترافي، قبل أن تقوم في بعض الأحيان بتخفيضها إلى نماذج أقل تكلفة بعد ذلك.

ويقول التقرير إن مصنعي الشاشات قدموا تقنية جديدة لتقليص الحواف، ما يتيح دوائر تحكم أكثر إحكاما ويؤدي في النهاية إلى حواف أنحف.

موديلات iPhone 16 Pro بشاشات أكبر

وبالحديث عن أحجام الشاشة، فقد حافظت شركة أبل على حجمي الشاشة لطرازات iPhone Pro منذ عام 2020 عندما أطلقت iPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصات وiPhone 12 Pro Max مقاس 6.7 بوصات. ومع ذلك، يُشاع أن هذا سيتغير مع طرازي iPhone 16 Pro، اللذين قد يحصلان على شاشات أكبر.

في وقت سابق من هذا العام، اقترح محلل العرض روس يونغ أن طرازي iPhone 16 Pro سيحتويان على شاشات أكبر، حيث يبلغ حجمهما 6.3 بوصات لجهاز iPhone 16 Pro و6.9 بوصات لجهاز iPhone 16 Pro Max. وقد أكد هذه الشائعة لاحقًا مارك جورمان من بلومبرغ، الذي قال إن طرازي iPhone 16 Pro قد يكونان أكبر بمقدار "بضعة أعشار من البوصة قطريًا".

من المعتقد أن طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Plus سيلتزمان بالحجمين الحاليين 6.1 بوصات و6.7 بوصات. وإذا كانت الزيادة في الحجم دقيقة، فستكون خطوة أخرى من أبل لتمييز طرز Pro iPhone عن طرازاتها العادية.

أحجام شاشات آيفون 15

آيفون 15: 6.1 بوصات

آيفون 15 بلس: 6.7 بوصات

آيفون 15 برو: 6.1 بوصات

آيفون 15 برو ماكس: 6.7 بوصات

أحجام شاشات آيفون 16 المتوقعة

آيفون 16: 6.1 بوصات

آيفون 16 بلس: 6.7 بوصات

آيفون 16 برو: 6.3 بوصات

آيفون 16 برو ماكس: 6.9 بوصات

المزيد من حيل الذكاء الاصطناعي

ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو أكثر الكلمات الطنانة في عالم التكنولوجيا هذا العام، وقد سارت شركة أبل على خطى منافسيها، سامسونغ وغوغل، حيث أعلن كل منهما عن نصائح وحيل الذكاء الاصطناعي الجديدة على هواتفهم الرائدة.

ظهرت ميزة Apple Intelligence لأول مرة خلال مؤتمر المطورين العالميين للشركة في يونيو، وهي توفر تكامل ChatGPT وأدوات لمراجعة وإعادة كتابة النص بنبرة مختلفة وميزات Siri الجديدة للحصول على الدعم الفني والإجابة عن الطلبات الأكثر تخصيصًا والقدرة على إنشاء الصور والرموز التعبيرية، من بين ميزات أخرى.

ومن المتوقع أن تحتوي جميع طرز مجموعة iPhone 16 القادمة مع نظام التشغيل iOS 18 على ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

تصميم آيفون 16

في شهر مارس، نشر موقع AppleInsider مجموعة من الصور التي يُزعم أنها تعرض نماذج وهمية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لهاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Pro.

وكشفت الصور أن هاتف iPhone 16 قد يحتوي على مجموعة كاميرات عمودية بدلاً من مجموعة قطرية وزر عمل، مشابه لذلك الموجود في هاتف iPhone 15 Pro الذي صدر العام الماضي.

شاشة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة

تغيير آخر قد يشق طريقه إلى شاشات iPhone 16 هو كفاءة الطاقة الأكبر، يبدو أن Samsung Display تعمل على تطوير مجموعة مواد جديدة، يطلق عليها M14، خصيصًا لشركة أبل، وفقًا لتقرير TheElec، الذي يقول إن التكنولوجيا الجديدة يجب أن تصل إلى أجهزة iPhone التي سيتم إطلاقها العام المقبل.

يقول التقرير إن M14 ستحل محل تقنية الفلورسنت الأزرق المستخدمة الآن بتقنية الفسفور الأزرق، ما يخلق شاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من شاشات LTPO الحالية المستخدمة في طرازات Pro.

كاميرات iPhone 16

يمكن أن يحتوي كل من iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max على عدسات مقربة 5x العام المقبل وفقًا لمحلل Apple Ming Chi Kuo، فإن عدسة رباعية المنشور ستشق طريقها إلى كلا طرازي Pro العام المقبل، على عكس طراز Pro Max فقط.

زودت أبل هاتف iPhone 15 Pro بتقريب بصري 12 ميغابكسل 3x، بينما يحتوي iPhone 15 Pro Max على كاميرا تكبير بصري 12 ميغابكسل 5x، وهو ما يعادل عدسة 120 مم في كاميرا ذات إطار كامل.

إذا كانت هذه الشائعة صحيحة، فقد تمثل تقدمًا في التصميم. عندما أطلقت أبل هاتف 15 Pro Max بعدسته المقربة 5x، استشهدت بجسم الهاتف الأكبر كسبب لوجودها في Pro Max، لكن Pro لم يكن كذلك.

توهج عدسة أقل

وفقًا لتسريب حديث تم اكتشافه بواسطة MacRumors، قد تستكشف أبل نهجًا جديدًا لتحسين جودة الصور، تشير الشائعة إلى أن الشركة قد تضيف تقنية مضادة للانعكاس إلى عملية تصنيع الكاميرا. إذا نجحت، فقد يؤدي ذلك إلى القضاء على الآثار غير المرغوب فيها مثل وهج العدسة، مما ينتج عنه صور أكثر واقعية.

شريحة A18 لجميع الموديلات

في استراحة من العامين الماضيين، يبدو أن جميع طرز iPhone 16 الأربعة ستحصل على شريحة Appleأبل من الجيل التالي، والتي ستتلقى جميعها علامة A18 التجارية.

وفقًا لتقرير MacRumors نقلاً عن Jeff Pu، المحلل التنفيذي لشركة Haitong International Securities، ستحتوي جميع الطرز الأربعة على شريحة سلسلة A18 مع حصول طرز Pro iPhone على A18 Bionic Pro والطرازات الأساسية على A18 عادي.

يحتوي iPhone 15 و 15 Plus حاليًا على معالج A16 Bionic، والذي ظهر لأول مرة في iPhone 14 Pro و 14 Pro Max لعام 2022، بينما يعمل 15 Pro و 15 Pro Max على معالج A17 Pro . يقول Pu إن شريحة A18 سيتم تصنيعها باستخدام عملية 3 نانومتر المتطورة من TSMC.

ألوان جديدة

وقد توقع المحلل الشهير في شركة أبل مينغ تشي كو ألوان تشكيلة هواتف آيفون 16. ىففي منشور على موقع X في شهر مايو، قال إن خيار اللون الأزرق لهاتف آيفون 15 برو سيتم إيقافه واستبداله بنموذج وردي جديد، والذي سيكون متاحًا لهاتفي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس. كما توقع أن يتوفر هاتفا آيفون 16 وآيفون 16 بلس باللون الأبيض، ليحل محل النموذج الأصفر.

متى سيتم إصدار iPhone 16؟

تعقد شركة أبل حدث iPhone السنوي في شهر سبتمبر تقريبًا كل عام، لذا نتوقع أن يظل الجدول الزمني كما هو بالنسبة لـ iPhone 16. عادةً ما يتم إطلاق هواتف iPhone الجديدة بعد ذلك بفترة وجيزة، عادةً يوم الجمعة من الأسبوع التالي. في بعض الأحيان، تقوم أبل بتأخير تواريخ الإصدار لطرازات معينة، خاصةً عند تقديم تصميم أو حجم جديد. لذا فمن المحتمل أن يكون لمجموعة iPhone 16 أكثر من تاريخ إصدار.