Renty تقدم تطبيق أندرويد لتجربة لا مثيل لها لتأجير السيارات في الإمارات العربية المتحدة

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يسر منصة Renty.ae، الرائدة في مجال خدمات تأجير السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعلن عن إطلاق تطبيق أندرويد الخاص بها. بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق تطبيق لنظام آيفون في وقت سابق، تواصل الشركة خدمة عملائها من كلا النظامين. سيتمكن مستخدمو أندرويد الآن من الوصول الفوري إلى أسطول ضخم من السيارات للاختيار من بينها، مع فريق عمل متميز يهتم بكل وسائل الراحة لكل محبي قيادة السيارات الفارهة.

أظهر نجاح الشركة الأخير بعد إطلاق تطبيق iOS زيادة طلبات العملاء وتفاعلهم بشكل أكبر في تأجير السيارات المطلوبة - سواء كانت سيارات فارهة أو اقتصادية أو رياضية أو تجارية أو سيارات الدفع الرباعي أو القابلة للتحويل أو كهربائية - من خلال هواتفهم الذكية بسرعة وبدون تعب.

ماذا يوجد في التطبيق؟

أبرز الرئيس التنفيذي لشركة Renty، يفهين باراخود، أن تطبيق Renty يضمن العثور على السيارة وحجزها بشكل بسيط ومريح. فبفضل خدمات البحث الذكية والقوائم التفاعلية، أصبح حجز السيارة المناسبة أمرًا في غاية السهولة. فمن خلال بضع نقرات، سيكون طلبك جاهزًا على الفور. بالنسبة لمعظم العملاء، من الهام معرفة ما إذا كانت سيارتهم متاحة الآن أو التخطيط لحجزهم مسبقًا. تضيف الصور ومقاطع الفيديو الحقيقية للسيارة من الخارج والداخل قيمة وتساعد العملاء على اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

يهتم فريق Renty دائمًا بالوصف الفعلي للمركبة. يمكن لكل عميل التأكد من دقة جميع البيانات والخصائص المحددة. ولكن ما يجعل تطبيقنا أكثر متعة في استخدامه هو أنك أول من يعرف آخر الأسعار والخصومات التي نقدمها.

السيارات الاقتصادية المتاحة والتي يمكن حجزها من خلال هاتفك الذكي

إلى جانب الطرازات المتاحة من السيارات الفارهة، مثل رولز رويس ولامبورغيني وبنتلي وبي إم دبليو وفيراري، هناك أيضًا مجموعة واسعة من السيارات الاقتصادية. تقدر الشركة جميع العملاء وتحترم رغباتهم – سواء كانوا يبحثون عن الرفاهية والمتعة أو يفضلون الحلول العملية بسيطة التكلفة.

حاليًا، تقدم Renty.ae ما يصل إلى 100 نوع من الدرجة الاقتصادية، على سبيل المثال:

هيونداي: أكسنت، كريتا، إلنترا، كونا، سوناتا، توكسون

كيا: سيلتوس، سورينتو

مازدا: 3، 6، CX-3 ، CX-5

، نيسان: إكستيرا، إلخ .

يتم فحص كل سيارة بدقة للتأكد من أن العملاء يشعرون وكأنهم يقودون سيارتهم الخاصة.

لماذا تختار Renty.ae؟

تلتزم Renty.ae بتحسين تجربة تأجير السيارات في دبي والمنطقة. سواء كنت بحاجة إلى سيارة للسفر لمسافات طويلة أو سيارة فارهة لإثارة إعجاب شركائك في العمل، فإن فريقنا جاهز لتوفير كل ما تريده.

ما يجب أن تعرفه عن الشركة؟

تقدم الشركة مجموعة واسعة من الاختيارات لتأجير السيارات الفارهة في الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2018 من قبل رجل الأعمال الواعد يفهين باروخود. عملت في البداية كخدمة عبر الإنترنت لتأجير السيارات الفاخرة. اليوم، نمت Renty لتصبح شركة تكنولوجيا معلومات تضم أكثر من 100 موظف في جميع أنحاء العالم. فكانت من أوائل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم خدمات تأجير السيارات دون الحاجة إلى إيداع. متخصصة في السيارات الفارهة والمركبات الاقتصادية وسيارات رجال الأعمال واليخوت والشاحنات الصغيرة، وتعمل من مقرها الرئيسي في دبي، وتقدم خدمات للعملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. هذا النمو هو شهادة على التزامنا بالتميز ورضا العملاء.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Renty الإلكتروني أو قم بتنزيل تطبيقنا على نظام iOS أو أندرويد مجانًا.