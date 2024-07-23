«إنفيديا» تطرح أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن «إنفيديا» تعمل على طرح نسخة من رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة الجديدة للسوق الصينية، التي ستكون متوافقة مع ضوابط التصدير الأمريكية الحالية.

وكشفت الشركة في شهر مارس، عن سلسلة شرائح (بلاكويل)، والتي من المقرر أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة في وقت لاحق من العام. وذكر اثنان من المصادر أن «إنفيديا» ستعمل مع «إنسبر»، أحد موزعيها الرئيسين في الصين، على إطلاق وتوزيع الشريحة التي يطلق عليها مبدئياً اسم «بي 20».

وتتجه «إنفيديا» لبيع أكثر من مليون شريحة «إتش 20» في الصين هذا العام، بقيمة تزيد على 12 مليار دولار، وفقاً لتقدير مجموعة الأبحاث سيمي أنالوجي.