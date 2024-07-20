تراجع في المبيعات المسبقة لهواتف سامسونغ غالاكسي زد بالسوق الكورية

المصدر: د ب ا

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تراجعت المبيعات المسبقة لأحدث هواتف سامسونغ غالاكسي، حسبما ذكر موقع "زد دي نت كوريا" الكوري يوم أمس الجمعة.

وأعلنت سامسونغ أن المبيعات المسبقة لأحدث هواتفها "زد فليب 6" و"زد فولد 6" تراجعت في كوريا الجنوبية، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما ذكرته "زد دي نت كوريا".

وحظيت الهواتف القابلة للطي، والتي تم إطلاقها في مؤتمر "غالاكسي انباكد 2024" بالاهتمام بسبب خصائصها المحسنة والتغييرات في التصميم وسهولة حملها وتزويدها بالذكاء الاصطناعي "غالاكسي ايه اي" وهو ما جعل هذه الهواتف أغلى من سابقيها.

وأشار التقرير إلى أن سامسونغ تمكنت من بيع 910 آلاف وحدة من خلال البيع المسبق حتى الآن، بينما سجلت المبيعات المسبقة لهاتفيها "زد فليب 5" و"فولد 5" ارقاما قياسية ببيع 02ر1 مليون وحدة في عام 2023.