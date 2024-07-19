انقطاع خدمات مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، عن انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365.

لم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا. يبدو أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على موقع إكس إلى أن الوضع يتحسن ولكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

سجل موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات فيزا وإيه دي تي سكيورتي وأمازون وشركات الطيران بما في ذلك دلتا وأمريكان إيرلاينز.

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن شركات طيران ومقدمي خدمات الاتصالات والبنوك ووسائل الإعلام تعطلت بسبب فقدان الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر. قالت بعض البنوك النيوزيلندية إنها غير متصلة بالإنترنت أيضًا.

نشر مايكروسوفت 365 على تطبيق إكس أن الشركة "تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة" وأنهم "يلاحظون اتجاهًا إيجابيًا في توفر الخدمة".

لم تستجب الشركة لطلب التعليق. ولم توضح سبب الانقطاع.

شملت الانقطاعات الأسترالية التي تم الإبلاغ عنها على الموقع عدة بنوك وشركتي كانتاس وفيرجين أستراليا للطيران، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل تيلسترا.

لم تتمكن وسائل إعلام إخبارية في أستراليا - بما في ذلك إيه بي سي وسكاي نيوز من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.