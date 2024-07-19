المصدر: (طوكيو - رويترز)

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أظهر مسح لوكالة رويترز، أن حوالي ربع الشركات اليابانية تطبق الذكاء الاصطناعي في أعمالها، في حين أن أكثر من 40 % من الشركات ليس لديها خطط للاستفادة من تلك التكنولوجيا المتطورة.

وطرح المسح الذي أجرته مؤسسة نيكاي للأبحاث لصالح رويترز مجموعة من الأسئلة على 506 شركات في الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من يوليو، واستجابت 250 شركة.

وقال حوالي 24 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدخلوا بالفعل الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، وذكر 35 % أنهم يخططون للقيام بذلك، في حين أشارت النسبة المتبقية، وهي 41 %، إلى عدم وجود مثل هذه الخطط لديها.

وعند الاستفسار عن أهداف تطبيق الذكاء الاصطناعي في سؤال يسمح بإجابات متعددة، قال 60 % من المشاركين إنهم يحاولون التغلب على نقص العمالة، بينما يهدف 53 % إلى خفض تكاليف العمالة، وأشار 36 % إلى تسريع البحث والتطوير.

أما بالنسبة للعقبات، أشار مدير في إحدى شركات النقل إلى «القلق بين الموظفين بشأن احتمال تسريح العاملين». وجاء أيضاً أن 15 % من المشاركين تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، و9 % كان لديهم شركاء عمل تعرضوا لهجمات إلكترونية.