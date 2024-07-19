إيطاليا تحقق مع جوجل في ممارسات غير نزيهة

المصدر: (روما - د ب أ)

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أطلقت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقاً ضد شركة جوجل، وشركتها الأم ألفا بت، على خلفية مزاعم بممارسات تجارية غير نزيهة.

وقالت الهيئة إن طلب جوجل الحصول على موافقة من المستهلكين للخدمات المعروضة «قد يرقى إلى تضليل وممارسة تجارية قهرية»، بحسب بيان لهيئة المنافسة، تلقت وكالة بلومبرغ للأنباء نسخة منه.

وأوضحت أن طلب جوجل «يبدو مصحوباً بمعلومات غير ملائمة وغير كاملة ومضللة»، وهو ما من شأنه أن يؤثر على اختيار مسألة تقديم الموافقة من عدمه وإلى أي مدى. ولا يبدو أن الطلب يقدم في الحقيقة أي معلومات ذات صلة - أو سوف يقدمها بشكل غير كاف أو دقيق - فيما يتعلق بأثر الموافقة على استخدام جوجل للبيانات الشخصية للمستخدمين.