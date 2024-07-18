جوجل ومايكروسوفت تقدمان شرائح إنفيديا لشركات صينية

المصدر: (نيويورك - (رويترز)

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ذكر موقع (ذا إنفورميشن) المتخصص في أخبار قطاع التكنولوجيا أمس، أن أقسام الحوسبة السحابية التابعة لجوجل ومايكروسوفت توفر لشركات صينية إمكانية الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة إنفيديا عبر تقديم خدمات مراكز بيانات في مواقع خارج الصين.

واتخذت إدارة بايدن إجراءات لمنع الشركات في الصين من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة، وذلك في وقت يثير فيه القطاع المزدهر مخاوف أمنية.

ولم ترد مايكروسوفت وألفابت وإنفيديا ووزارة التجارة على طلبات رويترز للتعليق.

وذكر الموقع الإخباري نقلاً عن شخص مطلع أن جوجل تسمح للعملاء في الصين باستخدام الخوادم الموجودة خارج الأراضي الصينية، وهي واثقة من أن عروضها تتوافق مع ضوابط التصدير الأمريكية.