سلسلة HONOR 200 ترتقي بتجربة تصوير البورتريه إلى آفاق جديدة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي وإمكانيات الكاميرا

المصدر: البيان

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أعلنت العلامة التجارية التكنولوجية العالمية للتو عن الإطلاق القادم لسلسلة HONOR 200 الجديدة كلياً، بما في ذلك هواتف HONOR 200 Pro وHONOR 200، والتي تعد أحدث الإضافات إلى تشكيلة HONOR N Series الأيقونية. تضع سلسلة HONOR 200 معياراً جديداً في تصوير البورتريه على الهواتف الذكية من خلال نظام كاميرا البورتريه بجودة الاستوديو والمصممة بشكل مثالي لإلهام المستخدمين لتحويل كل لحظة إلى صورة لا مثيل لها.

جمعت علامة HONOR هذه المرة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة وقدرات الأجهزة على مستوى النظام الأساسي لفتح إمكانيات جديدة في التصوير الفوتوغرافي للصور بالهواتف الذكية. من خلال دمج كاميرا بورتريه ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحرك البورتريه من HONOR بالذكاء الاصطناعي وخبرة استوديو Harcourt، تمكّن سلسلة HONOR 200 المستخدمين من التقاط صور أسطورية لكل لحظة استثنائية بصورة لا مثيل لها، مما يضع معياراً جديداً في الصناعة في تصوير البورتريه على الهواتف الذكية.

تعطي HONOR الأولوية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ظهر بوضوح خلال مؤتمر MWC الأخير حيث كشفت العلامة التجارية عن استراتيجيتها الشاملة لجميع السيناريوهات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتقد أنه بالنسبة لمصنعي الأجهزة، يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى 4 طبقات. تشتمل الطبقة الأولى على نظام تشغيل متعدد مدعم بالذكاء الاصطناعي وتكامل عبر الأجهزة، بينما تستخدم الطبقة الثانية الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء نظام تشغيل لجهاز واحد. تشير الطبقة الثالثة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على الجهاز والطبقة الرابعة هي الذكاء الاصطناعي المختلط، أو التآزر بين الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة.

محرك البورتريه من HONOR المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع خبرة استوديو Harcourt

انطلاقاً من رؤية مشتركة لدفع حدود تصوير البورتريه على الهواتف الذكية، تعاون فريق إنتاج سلسلة HONOR 200 مع استوديو Harcourt للمشاركة في هندسة محرك HONOR AI Portrait Engine الرائد.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من HONOR، قام الفريق بإعادة إنشاء تأثيرات الإضاءة والظل الأسطورية في الاستوديو الشهير من خلال تبسيط عملية التقاط الصور التي تستغرق ساعتين إلى خطوات بسيطة، مما يتيح الحصول على صورة ممتازة بجودة الاستوديو في راحة أيدي المستخدمين.

ومن خلال التحليل الدقيق لأكثر من 1000 سيناريو إضاءة وملايين مجموعات البيانات وأكثر من 400 يوم من الجهود المتفانية، تأكد الفريق من إمكانية التقاط جوهر استوديو Harcourtعلى الهواتف الذكية عبر محرك HONOR AI Portrait Engine ومن خلال 3 مفاهيم رئيسية لتحسين الضوء والظل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI Light and Shadow Enhancement ، تحسين التأثير البصري بالذكاء الاصطناعي AI Optical Effect Enhancement وتحسين الأسلوب الفني بالذكاء الاصطناعي AI Artistic Style Enhancement.

تحسين الضوء والظل بالذكاء الاصطناعي - AI Light and Shadow Enhancement

يتضمن نهج ستوديو Harcourt في التصوير الفوتوغرافي الاستخدام الاستراتيجي لمصادر الضوء المتعددة، وإنشاء تأثيرات آسرة وإضاءة على وجه، شعر وجسم الشخص الذي سيتم تصويره من خلال الضوء المحيط، ضوء الكنتور، الضوء الرئيسي، والضوء الملتقط. ومن خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، يدمج محرك HONOR AI Portrait Engine بسلاسة خبرة Studio Harcourt في التحكم في الضوء والظل.

من خلال استخدام تقنية تعزيز الضوء والظل بالذكاء الاصطناعي AI Shadow and Light Enhancement، يقوم المحرك بتقييم عناصر الإضاءة المختلفة مثل الزوايا، أوضاع التصوير، مستويات السطوع ودرجات حرارة اللون وتوازن اللون الأبيض والكثافة والنوع. ثم يستخدم هذه المعلومات لاختيار أفضل الإعدادات لالتقاط وضبط الضوء والظل، مما يجعل الصور تبدو مثل أسلوب استوديو Harcourt.

كما أنه يتيح إبراز تفاصيل الوجه للموضوع ويضمن الانتقال السلس بين الضوء والظل.

تحسين التأثير البصري بالذكاء الاصطناعي - AI Optical Effect Enhancement

ومع محرك البورتريه منHONOR المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، يمكن حتى للهواتف الذكية التقاط صور بورتريه مذهلة مثل الاستوديوهات الأسطورية التي تستخدم كاميرات احترافية وأجهزة استشعار كبيرة. ومن خلال تحسين التأثير البصري بتقنية الذكاء الاصطناعي ومن خلال عكس تأثير البوكيه الناعم والمشرق للكاميرات الاحترافية، فإنه يقدم لقطات بورتريه بصرية مع تأثير بوكيه طبيعي ينافس الكاميرات الاحترافية.

تحسين الأسلوب الفني بالذكاء الاصطناعي - AI Artistic Style Enhancement

بناءً على خبرة استوديو Harcourt، يعكس محرك البورتريه منHONOR المدعوم بالذكاء الاصطناعي تأثيرات ما بعد الإنتاج المميزة التي يشتهر بها استوديو Harcourt. فهو يوفر وظائف ذكية لتحسين الوجه، وتحسين لون البشرة، وملمسها، والحفاظ على تفاصيل الوجه، مع ضمان صور بتفاصيل واضحة وطبيعية المظهر.

3 أوضاع بورتريه Harcourt

قدمت علامة HONOR أيضًا ثلاثة أوضاع جديدة لبورتريه Harcourt في سلسلة HONOR 200، وهي بورتريه Harcourt زاهي، بورتريه Harcourt بالألوان وبورتريه Harcourt كلاسيكي.

تم تصميم وضع بورتريه Harcourt زاهي ليناسب معظم تفضيلات المستخدم من حيث الإضاءة والظلال والألوان، مما ينتج صورًا مشرقة وحيوية تخطف الأنظار وتثير إعجاب المستخدمين على مختلف أذواقهم. يعمل وضع بورتريه Harcourt زاهي على تصميم صور بتأثير يُشبه جمال الأفلام القديمة بألوان دافئة وتشبع أقل، مما يوفر صوراً رائعة واستثنائية.

وفي الوقت نفسه، يوفر بورتريه Harcourt الكلاسيكي تجربة خالدة للتصوير الفوتوغرافي للصور بالأبيض والأسود شبيهة بتأثيرات استوديو Harcourt، مما يثير إحساسًا بالعمق التاريخي والحنين إلى الذكريات.

تصوير بورتريه بجودة الاستوديو مع كاميرا بورتريه ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

بالانتقال إلى قدرات الكاميرا على مستوى الأجهزة، تتميز سلسلة HONOR 200 بكاميرا بورتريه رئيسية بدقة 50 ميجابكسل رائعة لتجربة تصوير بورتريه خرافية. مع كاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل الرائعة، ومستشعر تليفوتوغرافي مخصص من Sony، توفر سلسلة HONOR 200 قدرات استشعار ضوء أفضل، مما يضمن التقاط صور واضحة وحادة للأشياء البعيدة بتفاصيل استثنائية، خاصة عند استخدام التقريب البصري2.5X المثالي لصور البورتريه.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سلسلة HONOR 200 بكاميرا سيلفي بورتريه رائعة بدقة 50 ميجابكسل، والتي تلتقط الأهداف بدقة، وتنتج صورًا متوازنة بشكل جيد وتتفوق في الإعدادات الداخلية والخارجية. تتميز سلسلة HONOR 200 بتبديل تلقائي لمجال الرؤية بين 1X و0.8X، مما يوفر للمستخدمين صور سيلفي جماعية بمنتهى السهولة.

بفضل وضع التصوير الليلي المعزز بالذكاء الاصطناعي، تعمل سلسلة HONOR 200 على موازنة الإضاءة المحيطة وإنتاج تفاصيل واضحة وحادة للوجه مع الحفاظ على التوهج الساحر للأجواء.

تفتخر علامة HONOR بكونها علامة تجارية رائدة في مجال تصوير البورتريه للهواتف الذكية، حيث تعمل على تحويل تجربة التصوير على الهاتف من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في سلسلة HONOR 200، إلى جانب الأداء القوي للأجهزة. من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي وقدرات الكاميرا، توفر سلسلة HONOR 200 مستوى استثنائيًا من السهولة والروعة للمستخدمين الذين يستمتعون بالتقاط لحظات حياتهم والحفاظ عليها.

السعر والتوفر

ستتوفر سلسلة HONOR 200 بما في ذلك HONOR 200 Pro وHONOR 200 قريباً في سوق الإمارات العربية المتحدة للطلب المسبق بأسعار مثيرة وعروض مذهلة.

يتميز هاتف HONOR 200 Pro بتصميم أنيق مستوحى من الطبيعة، ويتوفر بثلاثة ألوان: الأزرق المحيطي، أبيض ضوء القمر، والأسود، بينما يتوفر HONOR 200 باللون الأبيض ضوء القمر، الأخضر الزمردي والأسود.

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