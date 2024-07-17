محكمة أوروبية ترفض دعوى من الشركة المالكة لتيك توك

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة أوروبية اليوم الأربعاء دعوى أقامتها شركة " بايت دانس" المالكة لمنصة تيك توك لمشاركة الفيديو، ترفض خلالها قرار المفوضية الأوروبية بإدراج الشركة ضمن شركات" حراس البوابة " في العالم الرقمي.

ويشار إلى أن قانون الأسواق الرقمية ينظم سلوك الشركات حراس البوابة، والتي تعني الشركات التي تتمتع بوضع قوي وراسخ في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعمل كوسيط بين الكثير من المستخدمين والشركات.

وصنفت المفوضية بايت دانس على أنها من شركات حراس البوابة في سبتمبر الماضي. واتخذت الشركة إجراء قانونيا ضد هذا القرار في نوفمبر الماضي.

وقضت المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ بأنه تم تصنيف شركة بايت دانس لأنها تجاوزت العتبات ذات الصلة، مثل القيمة السوقية العالمية وعدد المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة ما قالته بايت دانس بأن القيمة السوقية العالمية لها تأتي أساسا من الصين. وقالت المحكمة إن المزيج ما بين القيمة العالمية للشركة وعدد مستخدميها الكبير في الاتحاد الأوروبي يعكس قدرتها المالية وقدرتها على تحقيق الدخل من المستخدمين من الاتحاد الأوروبي.

كما رفض القضاة مزاعم بايت دانس بأن تيك توك لا يستفيد من " تأثيرات الشبكة" حيث يجذب توسيع قاعدة مستخدمي المنصة المزيد من المستخدمين. وخلصت المحكمة إلى أن تيك توك عززت من قاعدة عملائها منذ إطلاقه في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018.

وأمام بايت دانس شهران وعشرة أيام للطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.