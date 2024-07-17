ما هي مميزات نظام التشغيل iOS 18 الجديد من أبل وكيفية تنزيله؟

المصدر: البيان

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إذا كنت لا تستطيع الانتظار لتجربة التحديث الجديد لآيفون من أبل، فإن الخبر السار هو أنك لم تعد مضطرًا إلى ذلك، فقد أُطلقت أمس النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل iOS 18 من أبل، ما يتيح لعشاقها الفرصة لتجربة التحديث الضخم قبل إصداره للجميع.

وسيتمكن مستخدمو آيفون من الوصول إلى جميع الميزات الجديدة تقريبًا مثل تخصيص الشاشة الرئيسية وتطبيق الصور المحدث.

ومع ذلك، فإن Apple Intelligence، التحديث الأكبر الذي تم الكشف عنه في WWDC هذا العام، لن يكون متاحًا حتى خريف هذا العام على الأقل.

لذا، إذا كنت تريد رؤية ما يحمله المستقبل لبرمجيات Apple قبل أي شخص آخر، فإليك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل iOS 18

"بيتا" هو مصطلح لقطعة من البرمجيات تم الانتهاء منها تقريبًا ولكنها ليست جاهزة تمامًا للإصدار العام الكامل.

تقوم شركة أبل، مثل العديد من مطوري البرامج الآخرين، بإصدار إصدارات تجريبية من برامجها حتى يتمكن الجمهور من اختبارها للعثور على أي أخطاء أو مشاكل قبل الإطلاق الكامل.

لاستخدام البرنامج قبل إصداره العام، يتعين عليك أولاً التأكد من أن هاتفك متوافق ومحدث إلى إصدار البرنامج الصحيح.

يجب أن تعمل جميع الهواتف من الجيل الثاني من iPhone SE وما بعده، بشرط أن تقوم بالتحديث إلى iOS 16.4 على الأقل.

للتحقق من إصدار البرنامج الحالي لديك، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم ابحث ضمن قسم حول.

ما هي الأجهزة المتوافقة مع الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 18؟

آيفون 15، 15 بلس، 15 برو، و15 برو ماكس

آيفون 14 و14 بلس و14 برو و14 برو ماكس

آيفون 13، و13 ميني، و13 برو، و13 برو ماكس

آيفون 12 و12 ميني و12 برو و12 برو ماكس

آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس

آيفون XS و XS Max و XR

iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

إذا كان هاتفك متوافقًا ومحدثًا، فإن الخطوة التالية هي الاشتراك في برنامج Apple التجريبي، والذي يمكنك الدخول إليه من هنا.

إن إنشاء حساب في برنامج Beta سوف يسمح لك بتنزيل الإصدارات المتقدمة من برامج الشركة مباشرة على هاتفك.

تأكد من التسجيل باستخدام نفس معرف أبل الذي تستخدمه على الجهاز الذي تريد تثبيت الإصدار التجريبي عليه.

بمجرد التسجيل، يمكنك النقر فوق الرابط الخاص بإصدار البرنامج الذي ترغب في تنزيله لمعرفة المزيد من المعلومات عنه.

الآن بعد أن أصبحت جاهزًا لتثبيت الإصدار التجريبي، احصل على الجهاز الذي تريد استخدامه وانتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم حدد تحديثات البرامج.

إذا سبق لك استخدام أي من برامج Beta، فيجب أن ترى على الفور الخيار المخصص لنظام التشغيل iOS 18.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فابحث عن خيار "التحديث التجريبي" في صفحة تحديثات البرامج وانقر فوقه لإظهار قائمة التحديثات المتوفرة.

بعد ذلك، ما عليك سوى اختيار iOS 18 Public Beta وتحديد إما Update Now أو Update Tonight حسب تفضيلاتك.

إذا لم تتمكن من رؤية خيار الإصدار التجريبي على الفور، فحاول التحقق مما إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول باستخدام نفس معرف Apple الذي استخدمته للتسجيل في برنامج الإصدار التجريبي.

عند تنزيل برنامج Beta، يجب أن تعلم أنك تقوم بتثبيت جزء من البرنامج غير مكتمل بالكامل. وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لمواجهة الأخطاء والخلل واستنزاف البطارية بشكل مفرط.

في حالات نادرة، من المعروف أن إصدارات Beta من Apple قد تتسبب في إتلاف أشياء في هواتف المستخدمين أو جعلها غير صالحة للعمل.

لذا، تأكد من التفكير جيدًا قبل تثبيت الإصدار التجريبي العام على جهازك الأساسي أو جهاز العمل.

ما هي الميزات المتوفرة في النسخة التجريبية لنظام التشغيل iOS 18؟

بعد تثبيت الإصدار التجريبي، يجب أن يتمكن مستخدمو iPhone من الوصول إلى جميع الميزات التي ستكون موجودة في تحديث iOS 18 النهائي تقريبًا.

الاستثناء الوحيد هو غياب أي ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في Apple Intelligence والتي من المرجح أن تدخل الإصدار التجريبي في وقت ما في الخريف.

ومع ذلك، سيحتاج مستخدمو iPhone في الاتحاد الأوروبي إلى الانتظار لفترة أطول لتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث تقول Apple إنها لن تطلق Apple Intelligence في أوروبا حتى تحل القضايا التنظيمية.

الأمر الأكثر أهمية هو أن نظام التشغيل iOS 18 يوفر تحسينات كبيرة فيما يتعلق بإمكانية تخصيص جهازك.

سيتمكن مستخدمو هواتف iPhone من تغيير ترتيب وحجم الأيقونات على الشاشة الرئيسية أو إضافة لون مختلف.

وتتضمن خيارات التخصيص هذه أيضًا خيار إخفاء التطبيقات وقفلها، ما أدى إلى وصف نظام التشغيل iOS 18 بأنه "جنة الغشاشين" على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن للمستخدمين اختيار وضع التطبيقات في مجلد "مخفي" على الشاشة الرئيسية والذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال Face ID.

كما حصلت شاشة القفل ومركز التحكم أيضًا على إصلاح كبير من حيث خيارات التخصيص.

أصبح بإمكان المستخدمين الآن اختيار الرموز والضوابط المرئية من شاشة القفل وحتى إضافة اختصارات لتطبيقات الطرف الثالث.

تمامًا مثل الشاشة الرئيسية، يمكن إعادة ترتيب الرموز في مركز التحكم وتغيير حجمها بأي نمط إلى جانب خيارات لإضافة عناصر تحكم مخصصة جديدة.

وتتضمن النسخة التجريبية أيضًا بعض التغييرات المتوقعة بشدة في تطبيق الرسائل.

أطلقت شركة أبل تأثيرات جديدة للرسائل النصية بالإضافة إلى طرق جديدة للتفاعل في الدردشات من خلال ميزة "Tapback".

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مستخدمي Apple سيتمكنون الآن من جدولة الرسائل النصية لإرسالها في وقت لاحق.

للقيام بذلك، ما عليك سوى الضغط على علامة الجمع الموجودة بجوار حقل النص وتحديد "إرسال لاحقًا" بدلاً من الضغط على "إرسال".

سيشهد تطبيق الصور أيضًا بعض التغييرات الكبيرة مع عرض صور محدث يسمح للمستخدمين باختيار المعارض التي يمكنهم الوصول إليها بسرعة.

أضافت Apple أيضًا قائمة جديدة مصممة لتسهيل البحث عبر الصور.

إلى جانب نظام التشغيل iOS 18، أصدرت Apple أيضًا إصدارات تجريبية من أنظمة التشغيل iPadOS 18 وMac OS Sequoia وWatch OS 11، والتي يمكن تجربتها جميعًا من خلال برنامج Beta.